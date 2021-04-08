Moskova-Kiev hattında tansiyon yükselirken; Ukrayna lideri Zelenski gerilimin merkezi Donbas'a gitti

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Rusya'nın sınırına yaptığı asker yığınağı nedeniyle tansiyon yükselmeye devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukranya ordusunun karşı karşıya geldiği Donbas bölgesini ziyaret etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Zelenski, ''Bu ülkenin başkomutanı olarak zor zamanlarında Donbas'taki askerlerin yanında olmak istiyorum. Gerilimin yükseldiği bölgelere gidiyorum'' yazdı.

Reuters'a konuşan Zelenski'nin özel kalem müdürünün danışmanı Mikaylo Podolyak, ''Devlet başkanları durumu yerinde değerlendirmek istedi'' dedi.

Perşembe günü bir Ukrayna askeri daha ayrılıkçıların topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Ukranya Ordusu, son 3 günde 5 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski bu yıl toplam 24 askerin öldürüldüğünü ifade etti.

Rusya geçen haftalarda Ukrayna sınırına asker sığınağı yapmaya başlamıştı. Zelenski bu hafta çatışmaların bitmesinin tek yolunun Ukrayna'nın NATO'ya üye olması olduğunu ifade etmişti.