Ukrayna'dan Almanya'nın silah sevkiyatı yapmama açıklamasına tepki: Putin'i teşvik ediyor

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Kiev'e silah sevkiyatı yapmayacağını açıklayan Almanya'ya tepki gösterdi Kuleba, Almanya'nın bu kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "teşvik ettiğini" söyledi.

Euronews'da yer alan habere göre, Almanya Savunma Bakanı bu hafta sonu, Ukrayna'ya bir bölge hastanesi kuracaklarını duyurdu. Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya askeri yardım göndermenin Kiev-Moskova arasında yaşanan krizi yatıştırmaya yardımcı olmayacağını belirtti.

Almanya'dan gelen açıklamanın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Twitter üzerinden "Bugün, Batı'nın birliği hiç olmadığı kadar önemli. Buna ulaşmak ve Rusya Federasyonu'nu caydırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Almanya bu birliğe zarar verecek ve Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırıya teşvik edecek söz ve eylemleri durdurmalı" dedi.

Almanya'nın son yıllardaki desteği ve diplomatik çabaları için teşekkür eden Kuleba "Ancak Almanya'nın son açıklamaları hayal kırıklığına uğratıcı" dedi.

ABD, Britanya ve Baltık ülkeler, Rusya'dan askeri tehdit karşısında Ukrayna'ya silah sevkiyatı sözü vermişti.Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

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