WSJ: Almanya, Estonya'nın Ukrayna'ya silah göndermesini engelledi

T24 Dış Haberler

Almanya'nın, NATO üyesi Baltık ülkesi Estonya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı silahlar göndermesine izin vermediği belirtildi.

Wall Street Journal'a konuşan Estonyalı ve Alman kaynaklara göre Berlin, Tallin'e Alman yapımı ağır silahları Rusya'nın işgal edeceği iddia edilen Ukrayna'ya göndermesi için izin vermedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen günlerde, "Almanya geçen yıllarda ölümcül silahların ithalatına izin vermedi" demişti.

İthalat kontrol denetim kurallarına göre ülkelerin, başka bir ülkeden satın aldıkları silahları üçüncü partiye gönderebilmesi için yapımcı ülkeden izin alması gerekiyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre bu hafta ABD, Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'ya, Ukrayna'ya ABD yapımı füze ve diğer silahlar göndermesi için izin verdi.

Britanya ve Polonya gibi diğer NATO ülkeleri de Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.