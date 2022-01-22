Almanya: Şimdilik Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayacağız

Almanya, Moskova-Kiev arasında yaşanan krizde Ukrayna'ya şimdilik silah sevkiyatı yapmayacağını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, "Gerginliği azaltmak için her şeyi yapmalıyız. Bu noktada şu anda silah teslimatı yardımcı olmaz, Alman hükümetinde bu konuda görüş birliği var." dedi. Euronews’in haberine göre, Lambrecht, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Almanya'nın Ukrayna'ya silah sağlayan diğer ülkeleri eleştirmeyeceği sözlerini hatırlattı.

NATO, AB ve G7 ülkelerinin Rusya'ya "saldırının sonuçları ağır olur" şeklinde net mesaj verdiğini kaydeden Bakan, "Ancak bu tür teslimatların askeri dengeyi değiştirmesinmin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

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