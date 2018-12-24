Uğur Vardan'a göre 2018'in en iyi 20 yerli filmi

T24

Hürriyet yazarı Uğur Vardan, 2018’in en iyi 20 yerli filmini seçti. Vardan’ın listesinin ilk sırasını Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı alırken; ardından ise Cem Yılmaz’ın filmi ‘Arif v 216’ ve yönetmenliğini Emre Erdoğdu’nun yaptığı ‘Kar’ geldi.

Uğur Vardan’ın kişisel Twitter adresinden yayınladığı liste şöyle:

1. Ahlat Ağacı

2. Arif v 216

3. Kar

4. Yol Kenarı

5. Put Şeylere

6. Daha

7. Taksim Hold'em

8. Anons

9. Sofra Sırları

10. Kelebekler

11. Halef

12. Murtaza

13. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

14. Müslüm

15. Renksiz Rüya

16. Borç

17. Ölümlü Dünya

18. Bizim İçin Şampiyon

19. Aydede

20. Güvercin