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Kültür-Sanat

Uğur Vardan'a göre 2018'in en iyi 20 yerli filmi

Yılın en çok konuşulan filmlerinden 'Müslüm', Vardan'ın listesinde 14. sırayı aldı

24 Aralık 2018 17:17

T24

Hürriyet yazarı Uğur Vardan, 2018’in en iyi 20 yerli filmini seçti. Vardan’ın listesinin ilk sırasını Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı alırken; ardından ise Cem Yılmaz’ın filmi ‘Arif v 216’ ve yönetmenliğini Emre Erdoğdu’nun yaptığı ‘Kar’ geldi.

Uğur Vardan’ın kişisel Twitter adresinden yayınladığı liste şöyle:

1. Ahlat Ağacı
2. Arif v 216
3. Kar
4. Yol Kenarı
5. Put Şeylere
6. Daha
7. Taksim Hold'em
8. Anons
9. Sofra Sırları
10. Kelebekler
11. Halef
12. Murtaza
13. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
14. Müslüm
15. Renksiz Rüya
16. Borç
17. Ölümlü Dünya
18. Bizim İçin Şampiyon
19. Aydede
20. Güvercin

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