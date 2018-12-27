Uğur Vardan'a göre 2018'in en iyi 20 yabancı filmi

Hürriyet yazarı Uğur Vardan, 2018’in en iyi 20 yabancı filmini seçti. Vardan’ın listesinin ilk sırasını Aleksey German yönettiği 'Dovlatov' filmi yer alırken ikinci sırada yönetmenliği ve yapımcılığı Steven Spielberg'in üstelendiği 'The Post', üçüncü sırada ise Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in yönettiği 'Sevgisiz' filmi oldu.
Uğur Vardan’ın kişisel Twitter adresinden yayınladığı 'en iyi yabancı 20 film' liste şöyle:
1. Dovlatov
2. The Post
3. Sevgisiz
4. Transit
5. Vahşiler
6. Zama
7. Western
8. Leto
9. Roma
10. Mirasçılar
11. Phantom Thread
12. Canavar
13. Mudbound
14. Hakaret
15. Velayet
16. The Florida Project
17. Ayda İlk İnsan
18. Bohemian Rhapsody
19. Karanlıkla Karşı Karşıya
20. Foxtrot