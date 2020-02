Uğur Vardan'a göre 2018'in en iyi 20 yabancı filmi

Hürriyet yazarı Uğur Vardan, 2018’in en iyi 20 yabancı filmini seçti. Vardan’ın listesinin ilk sırasını Aleksey German yönettiği 'Dovlatov' filmi yer alırken ikinci sırada yönetmenliği ve yapımcılığı Steven Spielberg'in üstelendiği 'The Post', üçüncü sırada ise Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in yönettiği 'Sevgisiz' filmi oldu.

Uğur Vardan’ın kişisel Twitter adresinden yayınladığı 'en iyi yabancı 20 film' liste şöyle:

1. Dovlatov

2. The Post

3. Sevgisiz

4. Transit

5. Vahşiler

6. Zama

7. Western

8. Leto

9. Roma

10. Mirasçılar

11. Phantom Thread

12. Canavar

13. Mudbound

14. Hakaret

15. Velayet

16. The Florida Project

17. Ayda İlk İnsan

18. Bohemian Rhapsody

19. Karanlıkla Karşı Karşıya

20. Foxtrot