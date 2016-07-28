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15 Temmuz Darbe Girişimi

Uğur Soğutma'nın sahipleri tutuklandı

Uğur Şirketler Grubu'na ait 5 fabrika binasında arama yapılmış, iddiaya göre aramalarda bazı somut deliller ortaya çıkmıştı

28 Temmuz 2016 12:57

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınan Uğur Şirketler Grubu yöneticileri İşadamı Mehmet Takmaklı, Ali Takmaklı ve Ünal Takmaklı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde de, Nakıboğlu Holding'in sahipleri Cahit Nakıboğlu ve oğlu Taner Nakıboğlu da tutuklanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 'Paralel Devlet Yapılanması' kapsamında başlatılan soruşturmada KOM Ekipleri tarafından gözaltına alınan iş adamları Ali Takmaklı ile Mehmet Takmaklı ve Ünal Takmaklı dün Nazilli Adliyesi'ne getirildi. Gece yarısı başlayan duruşma, yaklaşık 5 saat sürdü.

 

Evlerinde gözaltına alınmışlardı

 

Tarafları dinleyen mahkeme, iş adamlarının tutuklanmasına karar verdi. İddiaya göre, ağır ceza hakiminin kardeşler arasındaki ifade çarpıklığı ile şirket ve evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı delillere dayanarak, tutuklama kararı verdiği öne sürüldü.

Uğur Şirketler Grubu'nun sahipleri Mehmet Takmaklı ve Ali Takmaklı, pazartesi günü evlerinde gözaltına alınmıştı. Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iş adamlarının ifadesi 2 gün boyunca devam etti. Gözaltılar listesine daha sonra kardeşleri Ünal Takmalı da eklendi.

 

5 fabrika binasında arama yapıldı

 

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği, KOM ve TEM ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Uğur Şirketler Grubu'na ait 5 fabrika binasında arama yapılmış, iddiaya göre aramalarda bazı somut deliller ortaya çıkmıştı.

Adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirilen Ali Takmaklı'nın bir süre önce İzmir'de prostat tedavisi gördüğü, rahatsızlığının artması üzerine emniyete çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İşadamları Mehmet, Ali ve Ünal Takmaklı’yı mahkeme boyunca adliye kapısında Nazilli Eski Belediye Başkanı Aytekin Kaplan, İşadamları Ahmet Şamil Kavlak, Enes Öğünçlü, şirket yöneticileri ve fabrika çalışanlarının da  aralarında bulunduğu 400 kişi bekledi.

 

 

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