Uğur Soğutma'nın sahibi ve kardeşi gözaltına alındı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Uğur Soğutma firmasının sahibi ve kardeşi darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, ‘paralel yapılanma' ile bağlantıları olduğu iddia edilen iş adamı Mehmet Takmaklı ve kardeşi Ali Takmaklı bugün sabah saat 07.00 sıralarında gözaltına alındı.

Evlerde arama da yapan polisin, bazı evrak ve dokümana el koyduğu öğrenildi. Gözaltına alınan işadamları, Nazilli Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

60 yıldır faaliyet gösteriyor

Uğur Soğutma Nisan 1954'te Aydın Nazilli’de dondurma makineleri imalatıyla faaliyete başladı. 220 dönüm fabrikada 2 bini aşkın kişi çalışıyor.

Uğur Soğutma'nın sahibi Mehmet Takmaklı ve kardeşi Nazilli’de gözaltına alındı

Türkiye genelinde 850’nin üzerinde satış noktası bulunan Uğur Soğutma, sektöründe dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor.