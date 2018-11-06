Uğur Okulları'ndan derslere 20 dakika ‘kitap' molası

Selin GÜRSEL–Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) – ANADİLİN önemine vurgu yapan Uğur Okulları, ‘Kitap Benim’ projesi kapsamında tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarını her gün 20 dakika kitaplarla buluşturuyor.

Uğur Okulları\'nda öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma süreçlerini temel beceri olarak kazanmış olmaları hedefleniyor. Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, “Kitap okuma kültürüne ve alışkanlığına vurgu yapabilmek için Türkiye genelinde 44 ilimizde her gün okuldaki yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve okullarımızın bütün personeli 20 dakika okuma yapıyoruz” dedi.

‘Kitap Benim’ projesi hakkında bilgi veren Çiçek, “Aslında her kişi kitabı okuduğunda kendi dünyasını yaratır. ‘Benim hayallerim, benim kitabım, benim yolculuğum, benim dünyam, benim karakterlerim’ diyerek bu yola çıktık. Dolayısıyla öğrencilerimizin kendi dünyalarını yaratabilmeleri, keşfedebilmeleri için kitap okuma süreçlerinde biz de onlara destek olmaya amaçlıyoruz” diye konuştu.

YAŞ GRUBUNA UYGUN KİTAPLAR SEÇİLMELİ

“Çocuklarda özellikle küçükyaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını çok önemsiyoruz” diyen Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kapsamda ebeveynlere çok iş düşüyor. Özellikle 0-6 yaş grubunda ailelerimizin desteğiyle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Ama bu noktada öğrencilerimiz sadece ebeveylerinin veya öğretmenlerinin seçtiği kitapları değil yaş grubu özelliklerine uygun olacak şekilde, çocukların kendi kişisel özelliklerine, kendi ilgi alanlarına yönelik kitaplar seçmeli. Mesela bir öğrencimizin spora ilgisi varsa sporla ilgili bir kitap okuyabilir ya da güncel haberleri takip etmeyi seven öğrencilerimiz için ailesi düzenli gazete okuması için yönlendirme yapabilir.”

“AMACIMIZ SADECE KİTAP OKUTMAK DEĞİL”

Kitap Benim projesini destekleyecek başka çalışmalar da yaptıklarına değinen Çiçek, “Kitaplar aslında öğrencilerimizin kişisel, düşünsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olan materyallerdir. Kişisel gelişimin yanında toplumsal gelişimi de destekleyen bu kültüre çocuklarımızın yönlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Amacımız sadece kitap okutmak değil çocukların keyif alacağı kitap kapağı tasarlama yarışması, kitaplıklarını kendi el emekleriyle yapmaları, münazaralar, yazar etkinlikleri gibi kitap okuma sürecimizi destekleyecek ve öğrencilerimiz motive edecek farklı çalışmaları da gerçekleştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

“KLASİKMÜZİK EŞLİĞİNDE OKUMA YAPIYORUZ ”

7’nci sınıf öğrencisi Fırat Eren Yakut, “Uzay Kampı Maceraları kitabını okuyorum. Günde yarım saat ile 1 saat arasında kitap okuyorum. Okulda da 20 dakika boyunca kitap okumak çok eğlenceli oluyor. Aynı zamanda arka planda da çok motive edici klasik müzikler eşliğinde okuma yapıyoruz” dedi.

Buz Kapanı isimli kitabı okuyan Eylül Aygün, “Ben 8’inci sınıf öğrencisiyim ve bu yıl test çözmekten kitap okumaya çok fazla vakit ayıramıyoruz. O yüzden bu, farklı kapıları araladığımız çok güzel bir etkinlik” diye konuştu.