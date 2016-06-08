Uğur Mumcu'nun sözünü ayet sandılar!

Mersin'de faaliyet gösteren 'kentsel dönüşüm şirketi' Işkın Grup, kent merkezindeki bilbordlara verdiği ilanda Uğur Mumcu'nun ile anılan ""Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmayın" sözü 'Al-i İmran 66. Ayet' olarak gösterildi. İlan da Sezai Çimiş imzasıyla "Hayırlı Ramazanlar" mesajı da yer aldı.

Birgün'de yer alan habere göre; afişte Uğur Mumcu'nun sıkça kullandığı "Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmayın" cümlesi kullanıldı.

Afişleri yayınlayan inşaat firmasının sloganı ise; "Yıkmaya geldik/ Yıkım bizim işimiz/ Yıkmadan olmaz/ Yıkılasın be Mersin" oldu.

Al-i İmran Suresi 66. Ayetinde "İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz" ifadeleri yer alıyor.