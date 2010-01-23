Uğur Mumcu ölümünün 17. yılında anılıyor

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Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), 24 Ocak ile Prof. Dr. Muammer Aksoy'un suikast sonucu öldürüldüğü gün olan 31 Ocak arasında "17. Adalet ve Demokrasi Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri bu yıl "Hukuk devleti, hepimiz için" temasıyla gerçekleştiriliyor.Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri, 24 Ocak'ta saat 11.00'de 'Batıkent Birlikteliği'nin Batıkent Uğur Mumcu Parkı'ndaki Uğur Mumcu Anıtına Çelenk Bırakmasıyla başlayacak.Saat 12.00'de de sevenleri, karanfiller ve mumlarla Uğur Mumcu'nun Sokağı'ndaki evinin önünde olacak. Burada bir sinevizyon gösterisi ve Ufuk Karakoç tarafından bir dinleti sunulacak.Dinletinin ardından saat 14.30'da Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecek. Saat 19.00'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Uğur Mumcu Korosu bir konser verecek, Serkan Kırmızı da perküsyon gösterisi yapacakBatıkent Ahmet Taner Kışlalı Konferans Salonu'nda, saat 19.30'da "Uğur Mumcu'nun Ardından" başlıklı fotoğraf gösterisinin açılışı yapılacak, ardından Uğur Mumcu hakkında belgesel film gösterimi gerçekleştirilecek.Etkinlikler, 25 Ocak Pazartesi Günü saat 13.00'te Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Abdi İpekçi hakkındaki belgesel film gösterimi ile devam edecek. Gösterimin ardından Prof. Dr. Cahit Kavcar, Prof. Dr. Aydın Köksal ve Prof. Dr. Mümin Koksal'ın katılacağı yabancı dille öğretim hakkında açık oturumla sürecek.Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 17.00'de "Dinlenen, İzlenen, Susturulan Gazetecilik" başlıklı açıkoturum düzenlenecek. Haluk Yalvaç'ın yöneteceği açıkoturumda Hürriyet gazetesi yazarlarından Faruk Bildirici, Cumhuriyet gazetesi muhabiri İlhan Taşçı ve Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu konuşacak.Saat 19.30'da da Karşı Atölye "Cesaret Tek Bir Sözcükle Başlar" başlıklı tiyatro oyununu oynayacak.