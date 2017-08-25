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Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı: Bağımsız gazeteciler yetiştirme amacına destek vermeniz dileğiyle...

"4000'ü aşkın seminer mezunumuz ve 100'ü aşkın yayınımızla karşınızda durmayı başardık"

25 Ağustos 2017 19:54

Gazeteci Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülmesi sonrasında , Mumcu'nun yaşamına mal olan ilkelerini yaşatmak için ailesi tarafından kurulan Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı (um:ag), Araştırmacı Gazetecilik Kursu için destek çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, “um:ag yayınlarına abone olarak, um:ag'ın bağımsız gazeteciler yetiştirme amacına destek vermeniz dileğiyle...” ifadeleri kullanıldı.

um:ag’ın resmi web sitesinden yapılan çağrı metni şöyle:

um:ag yayınları sizinle çoğalıyor

Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te öldürülmesinden sonra, Mumcu'nun yaşamına mal olan ilkelerini yaşatmak için ailesi tarafından kurulan um:ag, 1994'ten bugüne Araştırmacı Gazetecilik Kursu, seminerleri ve yayınevi ile ayakta kalma mücadelesi veriyor. Zorlukla geçtiğimiz yollara rağmen, bugün 100'ü aşkın araştırmacı gazetecilik kurs mezunumuz, 4000'ü aşkın seminer mezunumuz ve 100'ü aşkın yayınımızla karşınızda durmayı başardık. Sizlerin de desteğiyle um:ag yaşamaya devam edecek...

um:ag yayınlarına abone olarak vakfa destek vermek için. sitemizin sağ tarafında bulunan Abone Ol butonuna tıklayarak formu doldurabilir, üyeliğiniz tamamlandıktan sonra Abone Girişi butonuna tıklayarak Abonelik Sayfasına erişebilirsiniz. um:ag yayınlarından 7 kitap seçtikten sonra siparişinizi verebilirsiniz. Siparişinizi verdikten sonra kitaplarınız elinizde olacaktır.

um:ag yayınlarına abone olarak, um:ag'ın bağımsız gazeteciler yetiştirme amacına destek vermeniz dileğiyle...

 

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