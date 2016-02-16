Uğur Kurt'un annesine, polis avukatının 'saatini koparmaktan' soruşturma

İstanbul Okmeydanı'nda, cemevinin avlusunda bir cenaze töreni için beklerken polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt ’un annesi Güllünaz Kurt hakkında, sanık polis memurunun avukatı tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Avukat Tolga Yurdakul, 58 yaşında olan anne Kurt’un duruşmada yumruk atarak kendisini “yaraladığını” ve “saatini kopardığını” savundu.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 3 Aralık 2015’te görülen duruşmada, Kurt Ailesi’nin avukatları, polis tarafından mahkemeye gönderilen zırhlı araca ait görüntülerin bilinçli şekilde bozulduğunu ileri süren bir savunma yapmış; görüntülerin kurtarılması için Jandarma Kriminal’e gönderilmesini talep etmişti. Bu sırada, iddiaya göre Avukat Yurdakul’un gülümsemesi, Kurt Ailesi’ni öfkelendirmişti. Savcının talebin reddi yönünde görüş belirtmesi, duruşması salonunda gerginlik yaratmıştı. Bunun üzerine Kurt Ailesi ile S.K. ve avukatı Yurdakul arasında arbede yaşanmıştı.

Duruşma sonrası Yurdakul’un yaralandığı yönünde darp raporu aldığı ve anne Kurt hakkında “kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yurdakul, ifadesinde, mahkemenin kararını açıklaması sonrası anne Kurt ve Kurt’un eşi Narin’in müvekkiline yönelik olarak, “Katil köpek” diye bağırdığını ileri sürdü. Daha sonra anne Kurt’un elindeki pet şişeyi S.K.’nin kafasına fırlattığını savunan Yurdakul, müvekkilini kurtarmak isterken yumruk yediğini ve saatinin koptuğunu öne sürerek, şunları iddia etti:

“Güvenlik görevlileri araya girerek, engellemeye çalıştı. İzleyiciler tarafındaki yakınları da bulundukları yerden saldırıya katıldı. S.K.’ye yanıma gelmesini söyledim. Onu arkama alıp kürsüye yaslayarak siper olmaya çalıştım. Anne Güllünaz kravatımdan tutarak, beni aşağıya çekti. Kravatımı kurtarmak için geri çekmeye çalıştığımda sol koluma vurdu. Ardından bir yumruk da çeneme attı. Güvenlik görevlileri geldi ve bizi bekleme salonuna kaçırdı. Daha sonra salon boşaltıldı. Bu sırada saatimin koptuğunu ve sanık masasının altında olduğunu gördüm. Kurt’un annesinden görevim sırasında beni darp ettiği ve saatimin kordonunu kopardığı için şikayetçiyim.”