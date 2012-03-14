Uğur Kantar'sız KKTC Askeri Cezaevi raporu Meclis'te tartışma yarattı

HÜLYA KARABAĞLI T24/ANKARA

TBMM Hakları Komisyonu’nun KKTC Askeri Cezaevi raporu tartışma yarattı. Raporda, ‘disko’ diye tabir edilen disiplin koğuşunda komaya girdikten sonra hayatını kaybeden Er Uğur Kantar’ın adı bile geçmedi. Olayla ilgili tek satır bilgi yer almadı.

Özdemir: İşkence yapanla görüştük

Taslak rapor bu haliyle cezaevi alt komisyonunun muhalefet kanadında itiraza neden oldu. Öğleden sonra yapılan toplantıda, CHP’li Malik Ecder Özdemir konuyu gündeme taşıdı. Özdemir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi incelemesinde, Kantar’a işkence iddiasıyla yargılanan askeri gardiyanla görüşme yaptıklarını hatırlattı ve “ Biz, işkence tutuklusu gardiyanla görüştük. Böyle bir durum varken, bu olay raporda yer almalı” dedi.

Genelkurmay’a, ‘disiplin koğuşu’ başvurusu

Bunun üzerine taslak raporun yeniden yazılması karara bağlandı. Komisyon, Er Uğur Kantar olayına ‘disiplin koğuşu’ kapsamında yer verecek. Genelkurmay Başkanlığı’na, “ disiplin cezalarının üst komutanlar yerine askeri mahkemeler tarafından verileceğine ilişkin bir çalışma var mı” diye soracak.

‘Masa etrafında kitap okuyorlar’

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İkinci sınıf askeri Cezaevi’ne ilişkin taslak rapor şöyle:

-Heyetin ziyareti sırasında masa etrafında kitap okumakta olan erler- erbaşlar kurum idaresinden memnun olduklarını, kendilerine hakaret veya kötü muamelede bulunulmadığını söylemişlerdi.

-Kurumda gardiyan olarak istihdam edilmek üzere seçilen erbaş ve erlerde lise mezunu olma, evli olma ve dışarıda yöneticilik tecrübesigibi sorumluluk almayı gerektiren vasıfların aranması olumlu bulunmuştur.

-Bağımsız ve yetkili bir yargı merciinin kararı bulunmaksızın birlik komutanlarının kararı ile disiplin cezaevlerinde asker kişilerin hürriyetinden mahrum bırakılması ülkemizin taraf olduğu temel hak vv özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların ihlali netice vermektedir.

‘Tek tip kıyafet giydiriliyor’

-Askeri Ceza ve Tutukevi’nde öğleden sonra iki saat VCD ve 07.00-21.30 saatleri arasında televizyon izletilmektedir. Yaşam alanında bulunan TV ile Türksat uydusunda bulunan kanallar izlenmektedir. Yaşam alanlarında bulunan kütüphaneden istifade imkanısağlanmakta, ayrıca kurumun teodarik ettiği bir gazete haricinde dışarıdan kitap gazete ve dergi aldırılmasına izin verilmektedir.

-Fiziki koşullar açısından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Kurumun yeterli derecede bakımlı, tavanları ahşap bir tarihi binaya sahip olduğ gözlenmiştir. Bina yapısında kullanılmış ahşap malzemenin dikkate alınarak kurum idaresince yangın uyar ısisteminin döşenmiş olması yerinde bir uygulama olmuştur. Koğuşların ve ortak alanların düzenli ve temiz olduğu görülmüştür.

-Kurum idaresi bilgilendirmede, hastalık gibi mazeretlerin bulunması halinde koğuşlara girilebildiğini, ancak normal şartlarda koğuşlara girişin yasak olduğunu söylemiştir. Tüm tutuklu ve hükümlülerle tek tek görüşülmüştür. Şikayetleri yargısal sürece ilişkin sıkıntılardan ibaret olup infaz kurumu idaresine yönelik herhangibir şikayet dile getirilmemiştir. Bununla birlikte görüşülen er ve erbaşın tek tip siyah kıyafet giydiği kaydedilmiştir.