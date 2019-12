TSK ölen er Uğur Kantar hakkında açıklama yaptı

T24

'İki gardiyan tutuklandı'



1. P.Er. Uğur KANTAR, 28’inci Mknz.P.Tüm.K.lığı (KKTC) Disiplin Ceza ve Tutukevinde kaldığı sırada gördüğü kötü muamele sonucu olduğu iddia edilen rahatsızlığı nedeniyle 26 Temmuz 2011 tarihinde ambulans uçak ile GATA’ya sevk edilmiştir. GATA’nın bütün imkanları seferber edilerek yoğun ilgi ve tedaviye rağmen maalesef kurtarılamayarak, 12 Ekim 2011 tarihinde, tedavisinin 79’uncu gününde vefat etmiştir. Vefat eden Erimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.2. P.Er. Uğur KANTAR’ın GATA’daki tedavisi süresince kendisine refakat eden babası, annesi ve yakınları GATA misafirhanesinde misafir edilmiş, kendilerine her türlü idari destek sağlanmıştır.3. Olay hakkında KTBK K.lığı As. Savcılığınca derhal soruşturma başlatılmış ve yapılan soruşturma neticesinde iki gardiyan 27 Temmuz 2011 tarihinde tutuklanmıştır. Adli işlemler devam etmektedir.