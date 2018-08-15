Uğur Gürses'ten Hazine'ye öneri: Bunu yapsın, şapka çıkarayım

T24

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Hazine’ye Türkiye ziyaretinin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin vadettiği 15 milyar doların nasıl değerlendirebileceği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair bir paylaşımda bulunan Gürses, “Türkiye Hazinesi hemen 5 milyar dolar karşılığı eurobond ihracına çıksın, bunu da Katar Investment Authority ihraç öncesi baştan taahhüt ederek satın alsın, şapka çıkarayım” dedi.