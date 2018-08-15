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Erdoğan ile 3.5 saatlik görüşme gerçekleştirilmişti; Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi de katıldı

15 Ağustos 2018 20:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı  Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti. İki ülkenin Maliye Bakanlarının da katıldığı görüşme yaklaşık 3.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı  Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi törenle karşıladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yemekte bir araya geldi. 

Yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi de katıldı.

Katar Emiri ülkesinin Türkiye'ye doğrudan 15 milyar Dolar yatırım yapacağını söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan yaptığı açıklamayla Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık 'doğrudan yatırım' yapacağını duyurdu. 

Buna ek olarak Kalın, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin 'gerçek dostluğun sağlam temelleri ve dayanışma'ya dayandığını söyledi ve ekledi: "Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."

 

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