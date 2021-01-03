Uğur Gürses'den 'bir Ankara bağları hikayesi': Tunalı Hilmi, şarapçılık ve Balaj usta

Gazeteci Uğur Gürses, Kavaklıdere Şarapları'nın kurucu ailesinden yola çıkarak Cumhuriyet dönemini Ankara'yı anlattığı yazısında "Kent kültürü, sokakları ve insanları ile onların hikayesi ile oluşuyor. Hepsi kendi hikayemizin bir parçası oluyor" diyerek Cumhuriyet dönemi Ankara'sından bazı kesitler aktardı.

Ankara'nın en önemli caddelerinden birine adı verilen Tunalı Hilmi'nin hayatından yola çıkarak Cumhuriyet dönemi bir ailenin Kavaklıdere şarap üretimine giden öyküsünü kaleme alan Gürses, kendi bloğunda 'Bir Ankara bağları hikayesi'nde şöyle yazdı: