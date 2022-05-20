Uğur Dündar: Meğer Sedat Peker hedefi tam 12'den vurmuş!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Demirören Holding'in borçları sebebiyle Ziraat Bankası'na geçen Eyüpsultan Kemerburgaz'daki Kemer Country’nin 300 dönümlük arazisi için yapılan plan değişikliğine dikakti çekti; organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği bir videosunda söz konusu arazinin imara açılacağını söylediğini hatırlattı.

Dündar, “Meğer Sedat Peker o videoda nokta atışı yapmış. Ve hedefi tam 12'den vurmuş!” diye yazdı.

Dündar’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Özlem Güvemli kardeşimizin başarılı haberinin tek eksik yanı, konunun video çekimler yaptığı süreçte Sedat Peker tarafından gündeme getirilmesi ve bu arazide imar planı değişikliği yapılarak muazzam bir rant sağlanacağının iddia edilmiş olması… O video kaydında şunları söylemişti Sedat Peker:

“Kemerburgaz'da Göktürk denilen yerde Kemer Country diye bir yer var. Orada bir arsa belirlediler. Burayı imara açacaklar. Hop bir imar artışı, 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun. Artık siz de alıştınız dinliyorsunuz ya, benim anlattıklarım masal değil. Demirören aldığı parayı vermiş mi Ziraat'e sorun. Kanal D'nin, CNN Türk'ün, Hürriyet'in, Milliyet'in sahibi sizlersiniz. Kemerburgaz'da imara açılmak için üzerinde çalışma yapılan bölüm var mı? Ben söylüyorum size!..”

Özlem Güvemli'nin başarılı haberinden anlıyoruz ki varmış!.. Meğer Sedat Peker o videoda nokta atışı yapmış. Ve hedefi tam 12'den vurmuş!..

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Demirören Holding'ten kredi borcu karşılığı alınmıştı; Ziraat Bankası'ndan Kemer Country için ‘imara açın’ itirazı