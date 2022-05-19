Demirören Holding'ten kredi borcu karşılığı alınmıştı; Ziraat Bankası'ndan Kemer Country için ‘imara açın’ itirazı

Demirören Holding'in olan borçları sebebiyle Ziraat Bankası'na geçen Eyüpsultan Kemerburgaz'daki Kemer Country, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclis gündemine geldi.

Ziraat Bankası A.Ş, İBB'nin 2020 yılında Kemer Country yerleşkesinin 300 dönümlük arazisi için yaptığı plan değişikliğine itiraz etti.

Ziraat Bankası, “Özel spor alanı” fonksiyonu verilen arazinin “özel proje alanı” olarak belirlenmesini istedi. İtiraz dilekçesinde alanın yüzde 55'lik kısmının imara açılması, yüzde 45'lik kısmının ise DOP kesintisi yapılarak kamu eline geçecek şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması istendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, itirazı karara bağlamadı yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.

"Kredi usulsüz verildi, imara açılsın isteniyor"

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre kararın oylanması sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Ziraat Bankası'nıın Demirören Holding'e verdiği 750 milyon euroluk medya kredisi için söz konusu spor alanının imara açılmasını istediğini belirtti.

“Çiftçiyi desteklemek üzere kurulan Ziraat Bankası, çiftçiyi destekleyeceğine neden bir medya kuruluşunun el değiştirmesi için 750 milyon dolar kredi verir?” diye soran Balyalı “Ortaya çıkan tablo şu; daha imar planı değişmeden usulsüz şekilde kredi verildi. Bakanlığın planları iptal oldu ve buralar tekrar açık spor alanı oldu. Şimdi Ziraat Bankası plana itiraz ediyor ve ‘alanın yüzde 55'ini imara açın' diyor. Şimdi burası rezerv alan ilan edildi ve İBB yetkisinden çıkarıldı. Bu sürecin takipçisi olacağız. Ziraat Bankası kuruluş amaçlarına geri dönsün çiftçiyi desteklesin.750 milyon doları çiftçiye hibe olarak verse hayır duası alırdı. Usulsüz kredi nedeniyle çok ciddi kamu zararları yazıldı. Zararının kapatılması için arazinin imara açılmasını istiyor” dedi.