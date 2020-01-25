Uğur Dündar'ın programında deprem haberini alan Akşener: Aklımız orada, isterseniz siyaset konuşmayı bırakalım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk TV'de sunduğu Demokrasi Arenası programına katıldığı esnada Elazığ'daki 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. “Bilmiyorum, burada uygun düşecek mi ama vefat etmiş kardeşlerimiz için bir Fatiha okuyalım" diyen Akşener, Dündar'a, “Aklımız orada. İsterseniz siyaset konuşmayı bırakalım” dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İyi Parti Genel Merkez’inde acil koordinasyon masası oluşturuldu. Elazığ ve Malatya'da can kaybı ve hasara neden olan deprem nedeniyle geceyi sokakta geçirecek vatandaşların ihtiyaç duyacağı yardıma destek amacıyla, Genel Merkez’de oluşturulan acil koordinasyon masası, il ve ilçelerden gelen yardımları bölgeye ulaştırmak için çalışma yürüttü.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)

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