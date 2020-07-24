Rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı kızdırdı!

Gazeteci Uğur Dündar, fotoğrafını kendi suratının üzerine fotoşopla yapıştırarak profil fotoğrafı yapan Khontkar adlı rapçiyi sert bir dille uyardı.

Khontkar adıyla tanınan rapçi Onur Dinç, gazeteci Uğur Dündar'ın fotoğrafını kendi fotoğrafının üzerine yapıştırarak profil fotoğrafı olarak kullanmaya başladı. Fotoğrafının bu şekilde izinsiz kullanılmasına gazeteci Uğur Dündar'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fotoğrafının bu şekilde kullanılmasına tepki gösteren Dündar, Khontkar'ın Twitter hesabındaki bir gönderiye, "İzin almadan ve fotoşop yaparak saygısızca kullandığınız fotoğrafımı kaldırmanız konusunda sizi uyarıyorum" diye yazdı.

Dündar'ın uyarısını dikkate alan Khontkar profil fotoğrafını değiştirerek, özür diledi. Khontkar, "Üstat amacım sana saygısızlık yapmak değildi. İnternette arkadaşlar yapmışlar 'mizah' babında. Benim de hoşuma gitti kullandım. Yoksa kendi kendime ürettiğim bir şey değil. Saygılar, sevgiler" diye yazdı.