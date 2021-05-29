Uğur Dündar: Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…

Ne olmuştu?

İyi Parti lideri Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmış ve tepki gösteren grupla partililer birbirinin üzerine yürümüştü. İlçeden ayrılan Akşener İkizdere'nin ardından Çayeli'ne gitmiş ve burada da bir grubun tepkisiyle karşılaşınca, ziyaretini yarıda kesip Trabzon'a hareket etmişti.

Akşener, grup toplantısında yaşananları, "Benim sözlerimi çarpıtıp buradan yol olur mu diyorlar. Varsın desinler, bazen bu tür siyasi 'işler' olur. Bunu yaparken Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini kabul etmem. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Bana oradan hiç zarar gelmez" şeklinde değerlendirmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullanmıştı.

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