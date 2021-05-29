T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uğur Dündar: Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…

29 Mayıs 2021 10:30

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Rize ziyareti sırasında gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin olarak "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği bugünkü yazısında, "Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…" dedi.

"Kendisine yaşatılan mağduriyetin ilk genel seçimlerde partisini tek başına iktidar yaptığı Erdoğan, Akşener'in şahsında tüm muhalefete yönelttiği tehdidin, ekonomik kriz ve ülkenin iyi yönetilememesinden bunalan geniş kitlelerin vicdanında oluşturacağı mağduriyet algısını artık hesaplayamayacak kadar gerçeklerden koptu mu? O saldırgan üslubun kendisine neler kaybettirip, Meral Hanım'a neler kazandırdığının farkında değil mi?" diye soran Dündar, AKP'den kopuişun çığ gibi büyüdüğüne dikkati çekti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Ne olmuştu?

İyi Parti lideri Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmış ve tepki gösteren grupla partililer birbirinin üzerine yürümüştü. İlçeden ayrılan Akşener İkizdere'nin ardından Çayeli'ne gitmiş ve burada da bir grubun tepkisiyle karşılaşınca, ziyaretini yarıda kesip Trabzon'a hareket etmişti.

Akşener, grup toplantısında yaşananları, "Benim sözlerimi çarpıtıp buradan yol olur mu diyorlar. Varsın desinler, bazen bu tür siyasi 'işler' olur. Bunu yaparken Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini kabul etmem. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Bana oradan hiç zarar gelmez" şeklinde değerlendirmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Meral Akşener: Cumhurbaşkanı tarafından 'Bu günler iyi günler' tehdit edilmiş olmak feci bir şey

TIKLAYIN: Akşener'den kendisine "Bunlar daha iyi günler" diyen Erdoğan'a: Tam olarak bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz

TIKLAYIN - Erdoğan'ın Akşener'e "Bunlar daha iyi günler" sözlerine tepki yağdı: "Anlaşılan Rize'deki provokasyon 'şahsımın' bilgisi dahilinde olmuş"

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...
Uğur Dündarmeral akşenererdoğanrize
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24