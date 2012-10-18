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Yaşam

Uğur Acar'a yüz germe ameliyatı yapıldı

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Acar'a yüz germe ameliyatı yaptıklarını söyledi.

18 Ekim 2012 01:55

 

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'a, 3 saat süren yüz germe ameliyatı yapıldı.
 
Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın daha önce planladığını, yüz hareketlerinin yerine geldikten sonra gerçekleştirdiğini dile getirdi. Ameliyatta Acar'ın burnuna ve yara izlerine de müdahalede bulunduklarını ifade eden Özkan, ameliyatta Acar'ın yüzünün gerildiğini, böylece yüzün daha güzel bir görünüme kavuştuğunu vurguladı.
 
Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özkan, birkaç gün içerisinde taburcu edeceklerini kaydetti.

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uğur acarameliyatyüz gerdirmeProf Dr Ömer Özkan

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