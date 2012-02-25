Uğur Acar'a yapılan yüz naklinin bedeli 250 bin lira

T24 - Arka arkaya yapılan yüz nakilleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye'de ilk yüz nakli operasyonunun faturası da Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi.

Milliyet'in haberine göre; Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledilen yüzün bedelini 250 bin lira olarak belirledi. SGK fiyatlandırma komisyonu yüz nakli için ödenecek bedeli önümüzdeki hafta belirleyecek.

Rakamın 60-70 bin lira arasında sabitlenmesinin beklendiği, fiyatın bundan sonraki yüz nakilleri için de referans olacağı öğrenildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeki Türkiye'nin ilk yüz naklinin ardından Türkiye'yi gururlandıran bir haber de Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden geldi. Geçirdiği kazada hayatını kaybeden N.A'nın yüzü, 5 yaşında televizyonun patlaması sonucu yüzünün yüzde 70'i hasar gören 25 yaşındaki Cengiz Gül'e nakledildi. İlk yüz nakli olan Uğur Acar'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüz nakli kahramanları N.A ve Cengiz Gül oldu. N.A.'nın bağışladığı kol ve bacaklar da başka bir hastaya nakledildi.



Tedavi amaçlı yüz nakillerini devlet ödeyecek

Dünyanın da konuştuğu operasyonların ardından yüz nakillerinin ödenip ödenmeyeceği tartışılırken Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, "Yüz nakli çok ciddi bir emek istiyor. Bir doktor 5 saat ameliyat odasında, 24 saat hastanın başında bekliyor. Bunun karşılığı ödenmeli." diyerek, tedavi amaçlı yüz nakillerini karşılayacaklarını müjdelemişti. Acar'ın açıklamasının ardından SGK yetkilileri yüz nakli yapan Prof. Ömer Özkan ve ekibine tebrik ziyareti de gerçekleştirdi.

Yüz nakillerine ödenecek rakamın belirlenebilmesi için Özkan'dan fiyat istendi. Özkan'ın gönderdiği fiyata Cihan Haber Ajansı (Cihan) ulaştı. 21 Ocak 2012 tarihinde 19 yaşındaki Uğur Acar'a Ahmet Kaya'dan alınan yüzü nakleden Prof. Dr. Ömer Özkan ameliyatın bedelini 250 bin lira olarak tespit etti. Söz konusu fiyatı SGK'ya da gönderen Özkan'ın teklifi Çalışma, Maliye, Kalkınma ve Sağlık bakanlıkları ile Hazine'den temsilcilerin katıldığı Fiyatlandırma Komisyonu'nun ilk toplantısında gündeme alınacak.



Kalp nakli 56 bin lira, karaciğer 77 bin lira

Yüz naklinde 250 bin lira talep edilmesi dikkatleri diğer organ nakillerine çevirdi. Yaşamsal önem arz eden kalp, karaciğer ve akciğer nakillerindeki fiyatlar, yüz nakline talep edilen fiyatın çok altında kaldı.

Devlet, insanın hayatta kalabilmesi için yapılan kalp nakli ameliyatlarına 56 bin lira, karaciğer nakli için 77 bin lira paket fiyat ödüyor. Yine hastaları diyalizden kurtaran ve 1 milyar liralık diyaliz masrafının Hazine'de kalmasını sağlayan böbrek nakline 31 bin lira veriliyor. Hastalara yapılan ince bağırsak ve akciğer nakillere ise 70 bin lira ödeniyor. Bu operasyonlarda doktora ayrı hastaneye ayrı para ödenmiyor.

Hastanın bütün masrafları SGK tarafından karşılanıyor. Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer gibi hastaların yaşama tutunmasına vesile olan nakillere en fazla 77 bin lira ödenirken, yüz nakline verilecek rakam merak ediliyor. Alınan bilgiye göre, organ bağışlarını da etkileyecek yeni fiyatta her türlü denge gözetilecek. 250 bin lira istenen yüz nakillerinin devamının gelebilmesi için fiyatlandırma komisyonu 60 ile 70 bin lira arasında bir paket fiyat belirlemesi bekleniyor. Bu fiyatın hayati önem taşıyan nakillerin üzerine çıkmasına izin verilmeyecek.