İkinci yüz nakli operasyonyu tamamlandı

T24 - Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk yüz ve kol naklinin ardından ikinci operasyon için bağış İzmir'den geldi. 10 gün önce trafik kazası geçiren ve bugün beyin ölümü gerçekleşen N.K.'nın yüzü, iki kolu ve iki bacağı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde hastalara nakledildi. Saat 18.00'e doğru biten ikinci yüz nakli operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi. Hacettepe Üniversitesi doktorları, bacak nakillerinin başarılı olması durumunda dünyada bir ilkin gerçekleşeceğini belirttiler.

Yoğun bakıma alınan hastanın durumunun iyi olduğunu ifade eden Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer,, ''Bu tür ameliyatlardan sonraki saatler çok önemli olduğu için hastamız yakın takipte, durumu izleniyor'' dedi.

Çift kol ve çift bacak nakli için ameliyata alınan hastanın ameliyatının sürdüğünü dile getiren Tuncer, ''Diğer hastanın da iki uzvunun nakli tamamlandı. Kalan iki uzuv için ise operasyon devam ediyor'' diye konuştu.

Tuncer, bu ameliyatın sabaha karşı tamamlanmasının beklendiğini, yarın yapılacak basın toplantısında her iki ameliyata da katılan doktorların basınının karşısına çıkarak, açıklamalarda bulunacaklarını kaydetti.

Kimliğinin açıklanmasını istemiyor

İzmir'de 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren evli ve iki çocuk babası N.K. (40) hayatını kaybetmesi üzerine, ailesi N.K.'nın başta yüzünü, iki kolunu, iki bacağı olmak üzere tüm organlarının nakledilmesini talep etti. Aile kimliğin açıklanmaması için hastaneye dilekçe de verdi.

Nakil haberi üzerine İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi'ne sabah 6.00 sularında operasyona giren Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serdar Nasır ve nakil ekibi bağışlanan organları alarak saat 8'de Ankara'ya götürdü.



İkinci yüz nakli Ankara'da

Ankara'da 4-5 yaşlarında televizyonun patlaması sonucu yüzünün yüzde 70'i hasar gören 25 yaşındaki Cengiz Gür'e N.K.'nın yüzü nakledilecek. Ailesinden yapılan açıklamaya göre; iki yıldır yüz nakli bekleyen hastanın arkadaşlarıyla dahi görüşmediği belirtildi. Ailesi, nakil sonrasında hastanın işe girmek istediği belirtildi.

Cengiz Gür'ün eniştesi Mustafa Oral, NTV muhabiri Levent Demirkay’a konuştu.

Oral, şunları söyledi:

“Gece saat 03.30’da Ankara’ya geldi, sabah saat 09.00’da da ameliyata alındı. Kendisiyle ameliyata girmeden görüştüm, çok sevinçliydi. ‘Yüzüm daha güzel olacak’ diyordu. ‘Yeni yüzümle çalışıp daha huzurlu olacağım’ dedi.

Antalya’daki yüz nakli ameliyatını görünce çok seviniyordu. ‘Şans bir gün bana da doğabilir’ diyordu.

6-7 yaşındayken sobaya tiner dökmüşler. Tiner alev alıp savrulunca televizyona patlıyor ve yüzünde yanma oluyor.”

Mustafa Oral, Gül'ün radyo televizyon ve sinema bölümünde eğitim gördüğünü ifade etti.

Oral, Gül'ün haber sunucusu olmak istediğini, bu ameliyatla bu hayale bir adım daha yaklaşacağını kaydetti.



Bacak nakli başarılı olursa dünyada bir ilk

Yine Ankara'da 1998 yılında elektrik akımına kapılan ve iki kolunu ve iki bacağını kaybeden 27 yaşındaki Şevket Çavdar'a diğer hastaya da N.K.'nın kolları ve bacakları nakledilecek. Hacettepe Üniversitesi doktorları bacak nakli operasyonunun başarılı olması koşulunda dünyada bir ilk olacağını belirtti.

Organların bulunduğu torba yere düştü

Bu arada organların taşınması sırasında telaştan aksilikler de oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeng etirilen N.K.’nın organlarından bacaklarının bulunduğu torba ambulanstan alınıp hastaneye taşındığı sırada girişte karton kutunun altının açılmasıyla yere düştü. Torba hemen tekrar kutuya konulup, ameliyatın yapılacağı bölüme götürüldü.

Rektör: Gurur duyuyorum



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, "Operasyonları gerçekleştiren arkadaşlarımla gurur duyuyorum, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Türkiye'nin organ naklinde bu noktaya gelmesinde bakanlığın büyük katkıları var'' dedi.

Akdağ: Her türlü desteği veririz



Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu tür ameliyatların devam edeceğini söyledi.

Akdağ “En önemli husus vatandaşlarımızın bağışlarıdır, bağışları organize ettiğimiz sistemdir ve bu bağışları ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırma hızımızdır'' dedi.

Akdağ, yakın zamanda Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyada ilk kez bir sporcuya menüsküs nakli yapıldığını söyledi.

Bakan Akdağ, “Yeter ki üniversitelerimiz arzulasınlar. Biz her türlü desteği veririz'' diye konuştu.

Organları nakledilmek üzere alınan N.K. ise İzmir'in Alaçatı ilçesinde toprağa verilecek.

Uşak'da Ahmet Kaya'nın yüz, kol ve bacakları ailesi tarafından bağışlanmış ve böylece Türkiye'nin ilk yüz, ikinci kol nakli ameliyatı Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirillmişti.