Uğur Acar ilk iş teklifini aldı

T24 - Akdeniz Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir ameliyatla yüz nakli yapılan Uğur Acar’a iş teklifinde bulundu.

Kısa bir konuşma yapan Uğur Acar, özetle şunları söyledi:

“Hastaneden taburcu olduktan sonra yüz nakil edilen aileyi ziyaret ettim. İstanbul’daki ailemin yanına gittim. Annem bir haftaya kadar ameliyat olacak, onu gördüm. Operasyonu çok beğendim. Bir sene sonra karşınıza daha düzgün bir insan olarak çıkacağım. Tedavilerim devam ettiği için şu an normal durumdayım. Ama bundan daha iyi olacağıma eminim."

Çocukluk ve okul yıllarının zor geçtiğini söyleyen Acar, kendisini Akdeniz Üniversitesi'ne getiren süreci anlattı. Acar, köyden çıkıp başkalarını tanıyınca kendisinde bir değişiklik bulduğunu, kendi açısından araştırmalar yaptığını ve İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde operasyon geçirdiğini söyledi. Operasyonlarda bir sonuç alamadığını vurgulayan Acar, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün aracılığıyla Ömer Özkan ile tanışma şansı yakaladığını ve 6-7 ay sonra operasyon hazırlıklarının başladığını belirten Acar, şöyle konuştu:

''Çocukluk yıllarımda iş hayatına atıldım. Yüzümden dolayı insanlardan tepki gördüğüm için en uzun çalıştığım süre 6 aydır. Bundan dolayı fazla bir yerde çalışmadım. Hayatımda çok insan tanıdım, benden kötülerini gördüm. Yatalak olanları, eli kolu olmayanları gördüm. Ama ben onları gördükçe o haldeyken bile kendimi daha iyi hissettim. Organ naklini bağışlayan aileye teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilki başardık. Ömer Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Bu operasyonun beni mutlu edeceğine inandım. Allah nasip etti ve çok kısa sürede topladım.''

Kendisinin organlarını bağışlayıp bağışlamayacağı sorusuna ise Uğur Acar, ''Yüzüm konusunda bir şey diyemem ama diğer organlarımı bağışlayabilirim'' dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ise toplantıda Uğur Acar’a müjde verdi.

Rektör Kurtcephe, “İş bulamadığını söylemişti. Akdeniz Üniversitesi’nde kendisinde iş teklif ediyorum. Arzu ederse bizimle çalışabilir” dedi.

Acar, rektörden gelen iş teklifine ''Tedavim sürüyor, bitince bu konuda kendisiyle konuşuruz'' diye karşılık verdi.

10 gün sonra sosyal hayat dönebilir

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Uğur'un beklediklerinden daha çabuk iyileştiğini belirterek, ''Uğur'un 10 gün sonra topluma karışacak hale gelmesini bekliyoruz. Bugünden itibaren de topluma karışabilir ama tıbbi gelenekler ve bu tür ameliyatlardaki alışkanlıklar bizi engelliyor. Uğur 10 gün sonra böbrek nakli olmuş bir hasta gibi gündelik yaşamına dönmüş olacak'' dedi.

Türkiye adına gurur verici bir gün yaşadıklarını kaydeden Özkan, ''Bu günleri hep birlikte yaşadığımız için mutluyuz. Bugünü sizlerle paylaşmış olmak gurur verici'' diye konuştu.

Bu yüz naklinin bir sembol olduğunu dile getiren Özkan, ''Yüzlerce yapamayacağız ama yılda 3-5 tane yaparsak mutlu olacağız. İnsanların diğer organlarının yanında yüzünü, kolunu paylaşması bile bizim için güzel bir gelişme'' dedi.