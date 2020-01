Ugo Rondinone'nin "Buradan Nereye Gidiyoruz?" heykeli MKM'nin çatısına yerleştirildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve Koç Holding desteğiyle düzenlenen 15. İstanbul Bienali kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Ugo Rondinone’nin 1999 yılında Taksim Meydanı’nda sergilenen ‘Buradan Nereye Gidiyoruz?’ heykeli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınındaki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nin çatısına yerleştirildi.

İstanbul Bienali ile 2007 -2026 Bienal Sponsoru Koç Holding arasında yapılan yeni bir anlaşma çerçevesinde bu yıldan itibaren her bienalde İstanbul’a kalıcı bir eser bırakılacağı belitildi. Bu projenin ilk sürprizi, 15. İstanbul Bienali’ne Gökkuşağı Şiirleri (1997–2017) serisinden ‘Buradan Nereye Gidiyoruz?’ adlı neon heykeliyle katılan dünyaca ünlü sanatçı Ugo Rondinone oldu.

Ugo Rondinone’nin on sekiz sene önce, 6. İstanbul Bienali (1999) için ürettiği neon ışıklardan oluşan gökkuşağı heykeli Taksim Meydanı’nda sergilenmişti.

Rondinone’nin ikonik eseri ‘Buradan Nereye Gidiyoruz?’, Koç Holding’in desteğiyle İstanbul’da kalıcı olarak sergilenecek. "Her gün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen yüzbinlerce kişinin göreceği bu neon heykel ile İstanbul da Rondinone eserlerinin kamusal alanda sergilendiği dünya şehirleri arasında yerini alacağı" belirtildi. Ugo Rondinone, eserini “Niyetim, gece vakti ortaya çıkan bir gökkuşağının çelişkisiyle, kamusal alana şairane bir dokunuş getirmek" sözleriyle anlattı.

Eserin, sorduğu ‘Buradan Nereye Gidiyoruz?’ sorusuyla "yoldan geçenlere geleceklerini ve umutlarını düşündürmeyi hedeflediği ve karanlığın içinde beliren renkler olumlu bir mesajı veya bir umut habercisini temsil ettiği" belirtildi. Rondinone aynı zamanda kariyerinin başında İstanbul Bienali’nde sergilenen eserini tam 18 yıl sonra tekrar yerleştirerek bienalin ve şehrin belleğine de referans veriyor.

Ugo Rondinone kimdir?

Ugo Rondinone, 1964 yılında İsviçre’de doğdu. 1990 yılında Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversite’sinden mezun oldu. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen sanatçının işleri arzu, hasret ve algı gibi temalara yoğunlaşıyor. Aralarında resim, video, çizim, yerleştirme ve heykelin de bulunduğu bir dizi alanda üretimlerine New York’taki stüdyosunda devam ediyor. Birçok çalışmasında insan yaşamının monotonluğunu, gündelik hayatın sıradanlığını vurgulayan sanatçı gerçekliği olduğu gibi iletmektense onu şairane bir üslupla biçimlendirmeyi tercih ediyor. Sanatçının eserlerinin sergilendiği sanat kurumları arasında; The Garage, Moskova; Place Vendôme, Paris; Palais de Tokyo, Paris; Rockbund Art Museum, Şangay; Museum of Contemporary Art, Sidney, Avustralya sayılabilir. Rondinone, 2015 yılında Bomb Benefit Gala tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. Rondinone, kamusal alanda sanat deyince ilk akla gelen sanatçılar arasındadır.

