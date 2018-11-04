"Uganda Büyükelçisi kendisini Helen kılığına sokmayı uygun görmüş; niçin?"

2010 yılında açılan Uganda Kampala Büyükelçiliği'nde 5 yıldır görev yapan Büyükelçi Sedef Yavuzalp Uganda'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giydi. Türk medyasında, Yavuzalp'in Yunan mitolojisinden uğruna Truva Savaşı çıkan Helen'e, başkatibin ise baştanrı Zeus'a benzetilen görünümlerinin, resepsiyona katılan Ugandalıları bile şaşırttığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

TIKLAYIN -Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'ten sürpriz resepsiyon kostümü

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, 17 yıllık İslamcı iktidarın en parlak kültür meyvelerini verdiği dönemine girdiğini, Uganda Büyükelçisi'nin ise iktidarın kalkınma modeline uygun düşsün diye kendisini Helen, katibini de Zeus kılığına sokmayı uygun gördüğünü belirterek, "Niçin? Çünkü İslamcı iktidar, Bosphorus'a (Boğaziçi'ne) üçüncü köprüyü yapan yandaş müteahhitlere taşıt talebi yaratabilmek için Atatürk Havalimanı'nı battal etti" dedi.

Necati Doğru, Türkiye Cumhuriyeti Uganda Büyükelçisi ve başkatibinin Cumhuriyet Bayramı kutlamasında 'Tanrıların Kralı Zeus ile kızı Helen'in kılığına' girdiğini hatırlatarak, söz konusu olayı şöyle değerlendirdi:

Yani ne oluyor?

Bizim Uganda Büyükelçisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 17 yıllık İslamcı iktidarın kalkınma modeline uygun düşsün diye kendisini Helen, katibini de Zeus kılığına sokmayı uygun görmüş. Niçin? Çünkü İslamcı iktidar, Bosphorus'a (Boğaziçi'ne) üçüncü köprüyü yapan yandaş müteahhitlere taşıt talebi yaratabilmek için Atatürk Havalimanı'nı battal etti.

İlk meyvesi Uganda'dan!"

Necati Doğru'nun "Meyvesi Uganda’dan!" başlığıyla (4 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz