Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'ten sürpriz resepsiyon kostümü

Uganda'nın başkenti Kampala’daki Türkiye Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, 29 Ekim resepsiyonunda Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetini giydi. Aynı zamanda ressam olan ve mozaik resim tekniğini yansıttığı eserleriyle sergiler de açan Büyükelçi Yavuzalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Truva Yılı" ilan ettiği 2018'in Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Helen'i andıran bir kıyafet tercih ederken, katibin kıyafeti ise Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus'u çağrıştırdı.

Uganda Parlemantosu'nun Twitter'daki resmi hesabından da Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği'ndeki resepsiyon fotoğrafları paylaşıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberi aynen şöyle:

Cumhuriyet'in 95. Kuruluş yıldönümü 29 Ekim 2018 günü Türkiye, KKTC ve yurtdışındaki temsilciliklerde törenlerle kutlandı. Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'daki büyükelçilikte ilginç bir tören yaşandı. 2010 yılında açılan Uganda Kampala Büyükelçiliği'nde 5 yıldır görev yapan Büyükelçi Sedef Yavuzalp'in evsahibi olduğu resepsiyona Ugandalı bakan, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ancak resepsiyona Türk büyükelçi ve Büyükelçilik katibinin giydiği kıyafetler damga vurdu.

Büyükelçi Yavuzalp resepsiyonda Yunan mitolojisindeki Tanrıça Helen'i çağrıştıran bir kıyafet tercih ederken, katibin kıyafeti ise Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus'u çağrıştırdı. Büyükelçi ve katibin milli bayramda ev sahibi olarak verdikleri resepsiyonda Yunan kültürüne yönelik kıyafetleri tercih etmeleri eleştiri konusu oldu.

Yavuzalp'ın resepsiyonda giydiği kıyafetin fotoğrafları Uganda Parlamentosu'nun resmi Twitter hesabında da paylaşıldı.

Speaker @RebeccaKadaga is attending the 95th anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey, on the invitation of Turkish Ambassador to Uganda Sedef Yavuzalp, in Kololo.

The event is also graced by Hon. Sam Kuteesa and Hon. Godfrey Kiwanda, among other dignitaries. pic.twitter.com/MeQFzwSnTZ