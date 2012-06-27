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Yaşam

UFO sanılan görüntü araştırıldı ilginç gerçekle karşılaşıldı

Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Konya’nın Seydişehir İlçesi Kuğulu Park’ta çekildiği iddia edilen UFO fotoğrafını araştırdı, şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

27 Haziran 2012 07:19

Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, Konya’nın Seydişehir İlçesi Kuğulu Park’ta çekildiği iddia edilen UFO fotoğrafının yaptıkları inceleme sonrası bölgede bulunan sokak lambasının bir bölümü olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Milliyet'in haberine göre, yaptığı açıklamada Konya’da yerel olarak yayın yapan Rasyonel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadrettin Soranlar tarafından 1 Haziran 2012 tarihinde Konya Seydişehir bölgesinde görüntülenen ve UFO olduğu iddia edilen fotoğraf incelenmek üzere kendilerine gönderildiğini hatırlatan Akdoğan, “Fotoğrafta montaj yok.

Konya temsilcilerimizin fotoğrafın çekildigi bölgede yaptıkları incelemede, bahsi geçen fotoğrafta kadraja giren cismin bölgede bulunan sokak lambasının bir bölümü olduğu tespit edildi” dedi.

 

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