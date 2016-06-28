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Kültür-Sanat

Üflemeli çalgılar festivali yarın başlıyor

Türkiye’nin ilk üflemeli çalgılar festivali olan Wood Wind, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek

28 Haziran 2016 22:44

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Klarnet Derneği işbirliğiyle, Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Wood Wind Festival yarın başlıyor. Türkiye’nin ilk üflemeli çalgılar festivali olan, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan festivalde, uluslararası  platformlarda tanınmış solistler, oda müziği toplulukları, koro ve orkestralar sahne alacak.

Festivalde konserlerin yanısıra, seminerler, atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, ödüllü yarışmalar ve çocuklara özel eğitim programları, prestijli üreticilerin stantlarının yer alacağı sergi alanları bulunacak.

Aandy Sheppard, Bülent Evcil, David Walter, Duo Claripiano, Hüsnü Şenlendirici, Nicholas Cox festival kapsamında sahne alacak sanatçılardan. Festivalin açılış konserinde, dünyaca ünlü sanatçılara şef Serdar Yalçın yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Festival programı http://istanbulwoodwindfest.com/ adresinden incelenebilir.

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