UEFA'ya "Herkese saygı duy" protestosu

UEFA'nın İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'dan 4 takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasına kararına çok sert bir tepki geldi.



Danimarka ekibinin taraftarları UEFA'nın yeni uygulamasının kendileri gibi daha düşük kuvvette takımlarına Şampiyonlar Ligi'ne katılımının daha zor olmasını nedeniyle böyle bir mesaj verdi.

FC Copenhagen taraftarları UEFA masasının etrafında PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea, Barcelona ve Juventus yöneticilerinin oturduğu resim açtı.

Resmin altındaki pankartta da UEFA'dan tüm takımlara saygı duyması ve adil davranması vurgusu yapıldı.