UEFA'dan Chapecoense kararı

UEFA, Kolombiya'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve futbolcuları için Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, uçak kazasının futbol dünyasını derinden sarstığını belirterek, "Avrupa futbolu olarak Chapecoense, Brezilya Futbol Federasyonu, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve kazada ölenlerin ailelerinin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.