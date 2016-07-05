UEFA sahada çocuk istemiyor



UEFA, Fransa'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki maçların ardından futbolcuların çocuklarıyla yeşil sahaya çıkmasına karşı olduğunu açıkladı.

Galler'in Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma hakkı elde ettiği maçın ardından Gallerli futbolcuların çocuklarıyla yansıyan görüntülerinin çok güzel olduğunu belirten Turnuva Direktörü Martin Kallen, "Ancak bir Avrupa Şampiyonası ya da çimler bir aile etkinliği değil" diye konuştu. Kallen, statların çocuklar için güvenli bir yer olmadığını ifade etti.

Galler milli takımının elde ettiği tarihi başarının ardından Gallerli yıldız Gareth Bale, çeyrek final başarısını küçük kızı Alba Viola ile oynayarak kutlamıştı. Ayrıca diğer futbolcuların çocukları da sahaya çıkmış, yeşil sahada koşturmuşlardı.

Ancak bu görüntüler güvenlik nedeniyle UEFA'yı rahatsız etti. Galler Futbol Federasyonu da UEFA'nınkine benzer bir uyarıda bulundu. Federasyon da yeşil sahanın çocuklar için güvenlik riski taşıdığını belirtti.

UEFA, Galler'in Lyon'da Portekiz'le karşı karşıya geleceği maçın ardından benzer bir tablonun yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Alman milli takımının menajeri Oliver Bierhoff da UEFA'nın çocuklarla ilgili bu çıkışını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sahada sadece takımın kalması gerektiğini belirten Bierhoff, uyarı kararını anlayışla karşıladığını vurguladı.