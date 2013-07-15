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Spor

UEFA Beşiktaş'ın cezasını onadı, Fenerbahçe'nin cezasını 2 yıla indirdi

UEFA'nın, Beşiktaş'a verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezası onandı. Fenerbahçe'nin 2+1 yıl cezasının 1 yılı kaldırıldı ve 2 yıla çevrildi

15 Temmuz 2013 22:31

UEFA Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı itirazlar hakkında kararını vererek, kulüplere yazılı metinleri faks yoluyla gönderdi. UEFA , Beşiktaş'a verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasını onarken, Fenerbahçe'nin 2+1 yıl cezasının 1 yılını kaldırarak, 2 yıla çevrdi. Fenerbahçe için +1 yıl, 5 yıl içinde benzer bir durum meydana geldiğinde gerçekleşecekti. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, "Bir gün dahi ceza alsak, CAS'e başvuracağız" demişti.

Bu koşullarda Beşiktaş 2013-2014, Fenerbahçe ise 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Avrupa kupalarına katılamayacak.

Kararın ardından Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamada, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) zaman kaybetmeden başvuru yapılacağını belirterek, "Kulübümüze, 1 yılı ertelemeli 3 yıl (2+1) süreyle UEFA müsabakalarına katılamama yönündeki karar, '2 yıl men' olarak değiştirilmiş, CAS yolunun açık olduğu ifade edilmiştir" sözlerine yer verdi.

Avrupa kupalarına 2 yıl katılamama cezası alan sarı-lacivertliler, cezayı Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandığı iki sezonun ertesinde çekecek.

Türkiye'de 3 Temmuz 2011'de başlayan şike soruşturması kapsamında, UEFA Fenerbahçe'ye 2+1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermişti. Bu karara itiraz için Fenerbahçe Kulübü, kalabalık bir heyetle 10 Temmuz'da İsviçre'nin Nyon kentine giderek savunma yapmıştı.

 

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