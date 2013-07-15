UEFA, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin itirazını değerlendirecek

UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği 2+1 yıl Avrupa’dan men kararına itiraz eden F.Bahçe ile 1 yıl UEFA organizasyonlarına katılmama tehlikesi ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Tahkim Kurulu’nun vereceği karara kilitlendi. Sarı-lacivertliler çarşamba günü kalabalık bir tanık grubuyla Nyon’daki duruşmada 7 saatlik bir savunma yaparken, Beşiktaş ise dönemin Etik Kurulu başkan ve üyeleriyle UEFA’nın merkezine çıkarma yaparak suçsuzluğunu anlatmıştı.

F.Bahçe cephesi yapılan ayrıntılı savunmaya karşın UEFA Disiplin Kurulu Müfettişi Palacios’un yeni argümanlar ileri sürmesi, duruşmadan 1 gün önce tapelerin dosyaya eklenmesi nedeniyle duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ederken, Beşiktaşlılar ise özellikle Etik Kurulu’nun eski üyelerinin Tahkim üzerinde olumlu bir izlenim bırakması nedeniyle cezanın ertelenmesi umudunu taşıyor.

Tahkim hiç bozmadı

UEFA Tahkim Kurulu’nun önceki gün aldığı arar karara karşılık F.Bahçe’nin 2013 UEFA Disiplin Talimatı’nın uygulanması yönünde yaptığı itirazı kabul etmesi morallerin bir nebze de olsa yükselmesini sağladı. Bu sayede F.Bahçe şike, doping ve ırkçılık gibi ihlaller konusunda yerel federasyonların iç disiplin yargılamasına karışmasına sağlayan ek yaptırımla karşı karşıya kalmaktan kurtuldu. Yani bu kararla UEFA’nın Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararlarını gözden geçirmesi yönünde bir baskı yapmasının önüne geçildi.

Bütün bu olumlu tabloya karşın UEFA Tahkim Kurulu’nun bugüne kadar Disiplin Kurulu’nun verdiği kararları bozmaması iki kulübe de endişelendiriyor. Tahkim’den olumlu bir karar çıkmaması halinde iki kulübümüz de hakkını CAS’ta arayacak.