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Fenerbahçe'nin UEFA savunması sona erdi

Fenerbahçe heyeti, kendisine verilen 2+1 yıl Avrupa kupalarından men cezası için UEFA Tahkim Kurulu'na karşı olan savunması saat 20:00'de sona erdi. Tahkim Kurulu'nun, savunmaları son kez değerlendirerek, 15 Temmuz Pazartesi günü açıklaması be

11 Temmuz 2013 00:23

UEFA Disiplin Kurulu'nun şike iddialarıyla ilgili verdiği 2+1 yıl Avrupa kupalarından men cezasına itiraz eden Fenerbahçe Kulübü, UEFA Tahkim Kurulu'ndaki savunmasına sona erdi ve heyet binadan ayrıldı. hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Saat 15.00'da başlayan tanık ifadeleri tam 5 saat sürdü ve 20.00'da sona erdi. Duruşma salonuna önce avukatlar alındı, ardından sırasıyla tanıklar çağırıldı.Savunma yapılmadan önce UEFA müfettişleri tartışmalı maç sayısını 5'ten 4'e indirmişti Her maç için ayrı ayrı savunma yapıldığı için duruşma tam 5 saat sürdü.

Fenerbahçe, şike veya teşvik primiyle suçlandıkları maçlarla ilgili aralarında futbolcularında bulunduğu 10 kişiyi şahitlik yapmaları için davet etmişti. İsviçre'ye giden ekipte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyesi İlhan Ekşioğlu, kulüp yetkilisi Tamer Yelkovan, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, futbolcular Orhan Şam, Mehmet Yıldız, Serdar Kulbilge, Korcan Çelikay, avukat Savaş Adalet, eski futbolculardan Ümit Aydın ve Yusuf Turanlı yer aldı.

Tanıklar savunmalarını tamamladı ve UEFA'nın NYON'daki merkez binasından ayrılırken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve avukat Tolga Deniz Aytöre ile yedi avukat son sözleri söylemek için mahkeme heyeti ile görüşmeye devam etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazetecilerin 'karar sizce ne olur' sorusuna " Karşımızda yüzlerini anlamadığımız insanlar vardı, kararlarını bilemeyiz" şeklinde yanıt verdi.

Tahkim Kurulu, savunmaları son kez değerlendirerek, 15 Temmuz Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

 

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