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Spor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları sona erdi

Beşiktaş, Yunanistan'da karşılaştığı Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak evinde oynayacağı maç öncesinde avantajlı bir skor elde etti

10 Mart 2017 11:31

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Rövanşları 16 Mart'ta yapılacak Avrupa Ligi son 16 turunun ilk ayağı, TSİ 23.05'te başlayan 5 maçla sona erdi.

Beşiktaş, Yunanistan'da karşılaştığı Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak evinde oynayacağı maç öncesinde avantajlı bir skor elde etti. Siyah-beyazlıların golünü 53. dakikada Vincent Aboubakar atarken, ev sahibi takım ise 36. dakikada Esteban Cambiasso ile fileleri havalandırdı.

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Olympique Lyon ile Roma arasındaki karşılaşma ise Fransa temsilcisinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi Olympique Lyon'un gollerini 8. dakikada Mouctar Diakhaby, 47. dakikada Corentin Tolisso, 77. dakikada Nabil Fekir, 90+2'nci dakikada Alexandre Lacazette atarken, Roma ise 20. dakikada Mohamed Salah ve 33. dakikada Federico Fazio ile ağları sarstı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Gent  - Genk (Belçika): 2-5
Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye): 1-1
Olympique Lyon (Fransa) - Roma (İtalya): 4-2
Schalke 04  - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1
Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1

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