UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Rövanşları 16 Mart'ta yapılacak Avrupa Ligi son 16 turunun ilk ayağı, TSİ 23.05'te başlayan 5 maçla sona erdi.

Beşiktaş, Yunanistan'da karşılaştığı Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak evinde oynayacağı maç öncesinde avantajlı bir skor elde etti. Siyah-beyazlıların golünü 53. dakikada Vincent Aboubakar atarken, ev sahibi takım ise 36. dakikada Esteban Cambiasso ile fileleri havalandırdı.

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Olympique Lyon ile Roma arasındaki karşılaşma ise Fransa temsilcisinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi Olympique Lyon'un gollerini 8. dakikada Mouctar Diakhaby, 47. dakikada Corentin Tolisso, 77. dakikada Nabil Fekir, 90+2'nci dakikada Alexandre Lacazette atarken, Roma ise 20. dakikada Mohamed Salah ve 33. dakikada Federico Fazio ile ağları sarstı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Gent - Genk (Belçika): 2-5

Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye): 1-1

Olympique Lyon (Fransa) - Roma (İtalya): 4-2

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1