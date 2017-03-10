Beşiktaş için tur İstanbul'a kaldı

Süper Lig lideri Beşiktaş, Atina'da tur kapısını araladı. Olympiakos karşısında yenik duruma düştüğü maçta Vincent Aboubakar'ın golüyle eşitliği yakalayan Kara Kartal, rövanş öncesi istediğini alarak İstanbul yolunu tuttu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maça yüksek pas yüzdesiyle başladı. Topla oynama istatistiği üzerinde mutlak hakimiyet kuran siyah-beyazlılar Olympiakos'a boş alan bırakmadı. Ancak bu üstünlüğünü hücum alanına taşıyamayan Beşiktaş gol pozisyonu üretmekten uzak bir grafik çizdi.

Maçın 15. dakikasında Tolgay Arslan, Georgios Manthatis'e arkadan yaptığı faul sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim olurken rövanşta da cezalı duruma düştü.

GOL! Rakibine kolay pozisyon vermeyen Beşiktaş 36. dakikada topu ağlarında gördü. Sağ kanatta Karim Ansarifard, Dusko Tosic'den topu kaptıktan sonra penaltı noktası üzerine doğru ortasını gönderdi. Koşarak gerilerden gelen 36 yaşındaki Esteban Cambiasso kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 25 Ocak'tan bu yana 10 maçta kadro dışı, 1 maçta yedek kalan tecrübeli oyuncu Yunan taraftarları büyük sevince boğdu.

Golden sonra bir kez daha paslarıyla baskı kuran Beşiktaş devre bitmeden beraberliği arasa da ilk 45 dakika tek golle sona erdi.

İkinci yarıya Şenol Güneş oyuncu değişikliğiyle başladı. Sarı kartı bulunan Tolgay’ı kenara alan tecrübeli teknik direktör oyuna Oğuzhan Özyakup dahil oldu.

Deplasmandan avantajla dönmek isteyen Beşiktaş çok geçmeden beraberlik golünü buldu. Kaleci Nicola Leali'nin uzaklaştırmak istediği top Olympiakos yarı alanın ortalarında Vincent Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar, topla birlikte bir süre ilerledikten sonra ceza yayı içerisinden sağ ayağıyla yerden plase bir vuruş yaptı ve skoru 1-1'e getirdi.

1-1'den sonra düşen tempo Beşiktaş'ın savunmada daha kolay pozisyon almasını sağladı. Direnç gösteremeyen Olympiakos'un cılız ataklarından sonuç çıkmadı.

Son on dakikaya girilirken Şenol Güneş ikinci oyuncu değişiklik hakkını Aboubakar-Cenk Tosun şeklinde kullandı.

Beşiktaş maç genelinde hakimiyet kurduğu gecede hakem Danny Makkelie'nin son düdüğüyle avantajı cebine koydu: 1-1.

Rövanş 16 Mart Perşembe saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.