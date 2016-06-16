Futbolseverler bu sergiyi çok sevecek

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na paralel olarak Magnum Photos ajansının ‘Planète Football’ sergisini düzenliyor.

ArtfulLiving'in haberine göre; 1947 yılında Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger ve David Seymour tarafından kurulan Magnum fotoğraf ajansı, sektör sınırlamalarını reddederek sanatsal özgürlüğü savunuyor. Bu bakımdan Magnum fotoğrafçıları, fotoğraflarında görülen kadar hissettiklerini de öne çıkartıyor.



Sergi, futbol dünyasını bir de Magnum fotoğrafçılarının gözünden sunuyor. Futbol aşkının dünyanın her yerinde din, dil, ırk farketmeden aynı coşkuyla yaşandığını gösteriyor.

Yarım yüzyıllık bir süreçte, dünyanın dört bir yanında Magnum fotoğrafçılarının kamerasını yakalanan bu coşkulu fotoğraflar, 10 Temmuz’a kadar İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde görülebilir.