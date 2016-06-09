Ucuzcu korsan yine işbaşında

"Tessa88" ya da nam-ı diğer "peace" son dönemde oldukça aktif bir internet

korsanı. Son olarak 33 milyon twitter kullanıcı hesabını satışa çıkaran korsan

bundan önce de bir çok internet sitesine ait bilgiyi satşa çıkarmıştı. Korsanı

ilginç kılan ise bu bilgileri "piyasa değerinin çok altında" satıyor olması.

Korsanın satışa sunduğu kullanıcı bilglilerinin yılar öncesine ait korsan

saldırılarda ele geçirilen veriler olduğu anlaşılıyor. Tessa88, twitterdan önce

Rus sosyal paylaşım platformu VK.com'a ait 100 milyon kullanıcı bilgisini

piyasaya sürmüştü. Şimdiyse 33 milyon twitter hesabına karşılık yaklaşık

5000 Euroya tekabül eden 10 Bitcoin (sanal para birimi) istiyor.

Tessa88@exploit.im daha önceki bazı veri hırsızlıklarıyla da gündeme

gelmişti. Örneğin 2013 yılına ait 360 milyon MySpace kullanıcısının

bilgilerinin satışı esnasında da yine aynı email adresi kullanılmıştı.

Tessa88/peace 'in ismi 4 yıl önceki LinkedIn saldırıyla da anılmıştı.

Hırsızlığı yapılan verilerle ilgili bilgilerin yer aldığı LeakedSource adlı

veribankası ve forumları barındıran sitenin, çalınan twitter hesaplarıyla ilgili

araştırmalarının sonucuna göre, çalınan 33 milyon twitter hesaba ait email

adresi ile kullanıcı adı ve parolaları üçüncü kişilerin eline geçti.

Hırsızlığın twittera yapılan bir saldırıyla değil, kullanıcılara ait email

adreslerine yollanan ve giriş yapılmasını talep eden (maleware) kötü amaçlı

yazılımlarla ele geçirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Nasıl önüne geçilir?

Bu yüzden güvenlik uzmanları internette mümkün olduğunca dikkatli

olunması, kullanıcı parolarının mümkün olduğunca karmaşık olması, içinde

harf, rakam ve özel işaretler barındırması, her site için farklı şifreler

üretilmesi, ayrıca parolaların belirli aralıklarla değiştirilmesini öneriyor.