Ucuz ve zevkli alışveriş merkezleri

Kaliteli kıyafetleri ucuza satın almak kadar keyiflisi yoktur. İşte size belli başlı ucuz ve kaliteli alışveriş durakları…



Kim demiş, iyi alışveriş illa ki pahalı markalardan yapılır diye! Marifet bu ürünleri arayıp bulmakta, biraz zaman ayırıp ortaya çıkarmakta. Sabah gazetesi, konunun uzmanı kişilere belli başlı ucuz kaçış noktalarını sordu, en hesaplı ve bir o kadar da zevkli alışveriş duraklarını belirledi.



Terkos Pasajı



Beyoğlu pasajları arasında şüphesiz en ünlüsü Terkos Pasajı. İsmini aldığı Terkos Çıkmazı'nda yer alan pasajdaki mağazalar ve dışında bulunan standlar, trendleri yakından takip etmesiyle biliniyor. Satılan malların sık sık değiştiği Terkos'ta spor giysilerden gece kıyafetlerine kadar farklı tarzlarda ürünleri bulmak mümkün. Bu dükkânlarda ayakkabı, çanta ve kolye gibi aksesuarlar da satılıyor. Jüri üyelerimizin büyük bir çoğunluğunun ucuz kaçış noktası olan Terkos için Melis Alphan "Penye cenneti," yorumunu yaparken, Tülin Kermen yabancı markaları çok ucuza bulabildiği için Terkos'u tercih ettiğini söylüyor. Deniz Marşan ise Terkos'ta daha çok ucuz jean bulduğunun altını çiziyor. Mehtap Elaidi, Ayşe Ferhangil, Meliha Okur, Pamela Spence ve Okan Can Yantır da kıyafete çok para harcamak istemediği zaman Terkos'a gittiklerini söylüyorlar.



Beyoğlu İş Merkezi



Yine İstiklal Caddesi'nde yer alan Beyoğlu İş Merkezi, Odakule'nin tam karşısındaki binaya yayılıyor. Üç kattan oluşan alışveriş merkezinde trendy ürünlerden şık parçalara kadar aradığınız pek çok şeyi bulabilirsiniz. Aksesuar satan mağazalar da alışveriş meraklılarının önemli duraklarından. Jüri üyelerimizden Okan Can Yantır, Pamela ve Tülin Kermen'in tercih ettiği Beyoğlu İş Merkezi için Bahar Korçan, "Her ne kadar bende klostrofobik bir duygu yaratsa da, ürün çeşitliliği açısından çok iyidir," yorumunu yapıyor. Ürün kaçırmamak için buraya da Terkos gibi sık sık uğramak gerekiyor. Özellikle ucuz jean ve tişört almayı sevenlerin sık sık uğradığı bu büyük pasaja ilk girişte kaybolabilirsiniz, bizden söylemesi... Ama kısa sürede kendi tarzınıza uygun parçaların satıldığı dükkânları belleyeceğinizden şüphesiz olmasın...



Salı Pazarı



Kadıköy'deki ünlü Salı Pazarı, sadece civar semtlerde yaşanların değil, ucuz alışverişe meraklı tüm İstanbulluların tercih ettiği bir pazar. Bu nedenle Hasanpaşa'daki yeni yerinde de müdavimlerini kaybetmemiş. Meliha Okur'un "Hem gezilecek, hem dinlenilecek, hem oturup yemek yenilecek, hem de alışveriş yapılacak çok doğru bir adres," olarak tanımladığı Salı Pazarı'nda yok yok. Mehtap Elaidi ise ayakkabı dışındaki tüm alışverişlerini buradan yapabildiğini söylüyor ve "Ayakkabıya yatırım yapmak önemli. Bu konuda ucuza kaçmıyorum," diyor. Ayşe Ferhangil ve Bahar Korçan da hesaplı alışveriş için Salı Pazarı'nı tercih edenlerden.



VIA/PORT AVM



Türkiye'nin en büyük outlet merkezi Via/Port'ta ünlü markaların outlet ürünleri satışa sunuluyor. 146 mağazanın yer aldığı Via/Port'ta Harvey Nichols'ın bile outlet mağazası var. Kurtköy'de, Sabiha Gökçen Havaalanı'na yakın olduğu için Tax/Free uygulaması da yapılan alışveriş merkezini jüri üyelerimizden Melis Alphan, Ayşe Ferhangil ve Tülin Kermen de sık sık ziyaret ediyor. Alphan "Birçok markanın indirimli satışlarının yapıldığı mağazalar var. Bir-iki lüks markanın mağazalarında çok uygun fiyata ayakkabı bulmak mümkün," diyor. Kermen ise kimi zaman sezon ürünlerinin bile Via/Port'ta ucuza bulunabileceğini anlatıyor.



Atlas Pasajı



Sokak modası takipçilerinin uğrak mekânlarından Atlas, Beyoğlu'nun ünlü pasajlarından. İki katlı pasajda müzik dükkânlarının yanı sıra kıyafet satan pek çok mağaza bulunuyor. Bunlardan en ünlüleri ise Pulp ve Raven. Campus, Hare, Karga Shop, Park 34, Peri ve Purple da ziyaret edilmesi gerekenlerden. Bahar Korçan, Okan Can Yantır ve Mehtap Elaidi, yollarının sıklıkla bu pasaja düştüğünü söylüyorlar.



Büyük Beşiktaş Çarşısı



Jüri üyelerimizden Meliha Okur ve Pamela Spence'in tercih ettiği Büyük Beşiktaş Çarşısı, özelikle ayakkabı ve aksesuar dükkânlarıyla biliniyor. Beşiktaş'taki bu çarşıda çok sayıda giyim mağazasının yanı sıra elektronik eşyalar, doğa sporları malzemeleri, iç giyim, hamile giyim mağazaları ve müzik marketler de var. Meliha Okur, bu çarşıyı özellikle gençler ve öğrenciler için tavsiye ediyor.



Olivium Outlet Center



Zeytinburnu'nda yer alan dört katlı alışveriş merkezi Olivium, Türkiye'de outlet kavramının tanınmasında etkili olmuş bir yer. 120'nin üzerinde mağazası bulunan Olivium'da bütün günü geçirmek, hatta alışveriş sonrası sinemaya gitmek mümkün. Meliha Okur'un oy verdiği Olivium'da çocuk mağazaları da var. Merkezin yanındaki ek binada da ünlü markaların mağazaları bulunuyor.



Çukurcuma



Çukurcuma'nın dar sokaklarında küçücük ve rengârenk pek çok mağaza var. Deniz Marşan'ın alışverişe çıktığında bakmadan geçmediği Çukurcuma sokaklarında her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Özel tasarım ürünlerinin satıldığı küçük mağazaların yanı sıra ikinci el ve vintage kıyafetler de bulmak mümkün. Evihan, Nahide Büyükçakmakçı, Buka, Pied de Poule uğrayabileceğiniz dükkânlardan bazıları...



Kurtuluş Caddesi



Kurtuluş Caddesi, çevresi ve Şişli Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan mağazalar, ressam Leyla Gediz'in ucuz kaçış noktalarından. Özellikle yaratıcı amaçlarla bu mağazaları gezmeyi sevdiğini söyleyen Gediz, "İnglitere'deki Mr. Pound'ların Türkiye versiyonu olan 'Ne alırsan 1 milyon' mağazalarını seviyorum. Buralarda kendimden geçiyorum. Kap kacak, kırtasiye malzemeleri, her şey var," diyor.



Anabala Pasajı



İstiklal Caddesi'nde, Turnacıbaşı Sokak'tan sola döndüğünüzda ulaşacağınız Anabala Pasajı'na, Atlas Pasajı'nın arka çıkışından gitmek de mümkün. Gençlere hitap eden kıyafetlerin bulunduğu bu küçük pasajdaki dükkânların her biri kendi tarzıyla ayırt ediliyor. Bunlardan bazıları, Snatch, Crash, Bubblin Wogue, Queens's Room... Okan Can Yantır, farklı giyinmek isteyenlerin buraya uğraması gerektiğini belirtiyor.



Meliha Okur (Gazeteci, ekonomi yazarı)



* Olivium AVM

* Beşiktaş Çarşısı

* Salı Pazarı

* Terkos Pasajı



Deniz Marşan (Stil danışmanı)



* Terkos Pasajı

* İkon

* Çeşme Antika Pazarı

* Tahtakale



Melis Alphan (Moda yazarı)



* Via Port AVM

* Terkos Pasajı

* Çukurcuma

* Caddebostan'daki Suat ve Dündar



Tülin Kermen (Alışveriş yazarı, imaj danışmanı)



* Terkos Pasajı

* Beyoğlu İş Merkezi

* Yeşilköy Pazarı

* Via/Port AVM



Pamela Spence (Şarkıcı)



* Beşiktaş Çarşısı

* 4. Levent Outlet

* Terkos Pasajı

* Beyoğlu İş Merkezi



Okan Can Yantır ( Esquire dergisi yayın yönetmeni)



* Beyoğlu İş Merkezi

* Terkos Pasajı

* Anabala Pasajı

* Atlas Pasajı



Bahar Korçan (Moda tasarımcısı)



* Galatamoda

* Salı Pazarı

* Atlas Pasajı

* Beyoğlu İş Merkezi



Leyla Gediz (Ressam)



* Alaçatı Pazarı

* Adatepe Pazarı

* Kurtuluş Caddesi ve çevresi

* Beşiktaş Cumartesi Pazarı



Ayşe Ferhangil (Moda yazarı)



* Terkos Pasajı

* Salı Pazarı

* Via/Port AVM

* Ankara Kocabeyoğlu Pasajı



Mehtap Elaidi (Moda tasarımcısı)



* Salı Pazarı

* Galata Moda

* Atlas Pasajı

* Terkos Pasajı



Diğerleri



Caddebostan'daki Suat ve Dündar

Yeşilköy Pazarı

İkon (Beyoğlu)

Çeşme Antika Pazarı

Tahtakale

Alaçatı Pazarı

Adatepe Pazarı

Beşiktaş Cumartesi Pazarı

Galatamoda