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Yaşam

Ucuz uçak bileti almak için ipuçları

Türkiye, uçak biletini son dakikada alanlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor

21 Temmuz 2017 17:30

Uçak bileti, otel ve araç kiralama fiyatlarını aynı platformda karşılaştıran Skyscanner, milyonlarca uçuşu analiz ederek bu sene de “En Uygun Rezervasyon Zamanı” raporunu hazırladı. İşte bilet almak için ipuçlarıyla birlikte Türkiye'den en çok tercih edilen destinasyonlar için en uygun tarihler.

Türkiye uçak biletini son dakikada alanlar sırasında birinci

CNN Türk'te yer alan habere göre seyahat planlaması yaparken rezervasyon için en ucuz uçak biletinin ne zaman alınacağını bilmek, birçok seyahatseverin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bilet almayı son dakikaya bırakmadan erken rezervasyon yapmak tasarruf imkanı sağlıyor. Uçak bileti almayı son dakikaya bırakan ülkelerle ilgili araştırmada Türkiye, %42’lik oranla Avrupa’daki son dakikacı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
2014 ile 2016 yılları arasında milyonlarca uçuş bilgisini analiz ederek hazırlanan rapor, en ucuz bilet fiyatlarına dair çarpıcı bilgiler veriyor.

Uygun Rezervasyon Zaman Raporu: Aralık, Ocak, Şubat ayları

En Uygun Rezervasyon Zamanı Raporu’na göre en popüler 20 destinasyon için en ucuz aylarda seyahat edildiğinde ortalama %25 tasarruf sağlanabiliyor.

Yurt dışı destinasyonlarda en uygun aylar genelde Aralık, Ocak ve Şubat olurken yurt içinde seyahat etmek isteyenler için Kasım ve Aralık ayları için bilet almak tasarruf sağlıyor. Yaz sezonunda Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise uçakfiyatları daha pahalı olabiliyor.

Uygun rezervasyonlar için ipuçları:

-Arama yaparken belirli bir tarih yerine “Tüm ay” seçeneğini tercih ederseniz o ayki her günün uçuş fiyatlarını görebilirsiniz. Bir gün daha erkene alacağınız bir biletle ne kadar tasarruf edeceğinizi görünce şaşırabilirsiniz.

-“En ucuz ay” seçeneğiyle arama yaparak sene boyunca olan fiyatlar hakkında bilgi edinin. Eğer hafta sonu tatili için bilet bakıyorsanız ve Cuma akşamı geç saatte uçuş arıyorsanız filtreleme bölümündeki zaman düğmesini kaydırarak yalnızca gece olan uçuşlara göz atabilirsiniz. Bu, gün içindeki bütün uçuşları görmekten iyidir ve ayrıntılı arama yapmak işinizi kolaylaştırabilir.

-En ucuz uçuşlar her zaman daha ucuza gelmeyebilir. Bagaj veya uçak içi ikramın dahil olup olmadığını kontrol edin.


-Ücretsiz Wi-Fi sunuyorlar mı? Uçuş saatleri birbirini tutuyor mu? Gibi ayrıntılara mutlaka dikkat edin. Yoksa tasarruf edeceğiniz yere fazla ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.

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www.biletbayi.com adlı web sitesi sayesinde ucuz uçak bileti fiyatlarını görüntüleyebilir ve en uygun otobüs biletini hemen satın alabilirsiniz.                                                                     

En popüler destinasyonlar 

Rapora göre, İstanbul çıkışlı en popüler destinasyonlarda rezervasyon için en uygun tarihler ve tasarruf oranları şöyle:

Amsterdam 
En ucuz ay: Şubat
Tasarruf: %23
En pahalı ay: Ağustos 
Zarar: %45


Barselona 
En ucuz ay: Ocak
Tasarruf: %25
En pahalı ay: Ağustos
Zarar: %21


Londra 
En ucuz ay: Şubat
Tasarruf: %26
En pahalı ay: Ağustos
Zarar: %40


Paris 
En ucuz ay: Kasım 
Tasarruf: %20
En pahalı ay: Ağustos
Zarar: %28


Roma
En ucuz ay: Ocak
Tasarruf: %18
En pahalı ay: Ağustos
Zarar: %23


Berlin 
En ucuz ay: Ocak
Tasarruf: %26
En pahalı ay: Ağustos
Zarar: %27

Atina
En ucuz ay: Ocak
Tasarruf: %22
En pahalı ay: Eylül 
Zarar: %21


Kiev 
En ucuz ay: Şubat
Tasarruf: %15
En pahalı ay: Eylül 
Zarar: %24


Antalya 
En ucuz ay: Kasım
Tasarruf: %42
En pahalı ay: Eylül 
Zarar: %29

Bodrum 
En ucuz ay: Kasım 
Tasarruf: %43
En pahalı ay: Temmuz
Zarar: %20

 

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