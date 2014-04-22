Ucuz tatil cilt kanserini arttırdı

İngiltere'de ölümcül cilt kanserine yakalanma oranının 1970'lerde olduğundan beş kat daha fazla olduğu tespit edildi. Bu oran 1970'lı yılların ortasında 1,800 kişi civarında idi. Yapılan araştırmalara göre, sıcak iklimlerde tatil yapmanın artık maddi açıdan daha kolay hale gelmesinin hastalığı tetikleyici unsur olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kurum sayıdaki artışı kısmen, Avrupa'daki paket tatillere ilginin 1960'lardan itibaren artmasına bağlıyor. Solaryuma giren insan sayısındaki artış da kanser vakalarındaki artışın nedenleri arasında sayılıyor. Malin melanom şu anda en sık görülen beşinci kanser türü. Her yıl iki binden fazla insan bu nedenle hayatını kaybediyor.

İngiltere'de her yıl, her 100 bin kişiden 17'sine malin melanom teşhisi konuluyor. Bu rakam 1970'lerde sadece üç olarak tespit edilmişti. Güneş yanığına maruz kalmak da hastalık riskini artırıyor.

'Gölgede kalın' tavsiyesi

Uzmanlara göre, açık renk tenliler, vücudunda çok sayıda ben ya da çil olanlar, daha önce güneş yanığı geçirmiş olanlar ya da ailesinde malin melanom geçmişi olanlar risk altında.

Uzmanlar hastalıktan korunmak için gölgede kalmayı, güneşe çıkılacaksa da çıplak kalınmamasını ve en az 15 faktörlü güneş kremlerinden kullanılmasını öneriyor.

İngiltere Kanser Araştırma Kurumu'nun istatistik bölümü sorumlusu Nick Ormiston-Smith "1970'lerin ortalarından bu yana, İngiltere'de malin melanoma rastlanma oranları bugün en sık rastlanan 10 kanser türünden çok daha hızlı bir şekilde arttı" diyor.

Ormiston-Smith "Sıcak iklimlerde tatil yapmak maddi açıdan daha kolay hale geldi ve solaryum 1970'lerden bu yana daha yaygınlaştı... Fakat biliyoruz ki ultraviyole ışınlarına güneş ya da solaryum nedeniyle fazlasıyla maruz kalmak cilt kanserinin ana nedeni" uyarısında bulunuyor.

'Cilt kanseri önlenebilir'

Kanser Araştırma Kurumu yetkilisi, önlenebilir olarak nitelediği hastalığa karşı güneşten iyi bir şekilde korunma alışkanlığı elde etmenin çok önemli olduğunu kaydediyor.

Hastalığa yakalanan her 10 kişiden 8'i iyileşiyor. Bu, kanser türleri arasında en yüksek oran.

Kanser araştırma kurumunun sağlık kampanyalarından sorumlu yöneticisi Caroline Cerny, "Herkes dışarı çıkıp yaz güneşinin tadını çıkarmayı sever. Yanmamaya çalışmanız önemli. Güneş yanığı cildinizdeki hücrelerin DNA'sının hasar görmesinin işaretidir ve zamanla bu, kansere dönüşebilir... Güneş ışınları çok kuvvetli ise üzerinize bir tişört geçirin, gölgede kalın ve en az 15 koruma faktörü olan UVA koruması iyi bir güneş kremi kullanın'' diyor.