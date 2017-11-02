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Ekonomi

Ucuz et fiyatları belli oldu

Kıyma 29, kuşbaşı 31 liradan satılacak

02 Kasım 2017 15:00

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kıymanın kilosunun 29, kuşbaşının 31 liradan satılacağını, uygulamanın yakında hayata geçirileceğini açıkladı. 

Et ve Süt Kurumu’nun tedarikçiliğini üstleneceği ‘ucuz et’ satışının bir hafta içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Fakıbaba, “Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek” dedi.

‘Ucuz et’ için Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ilanına Migros, BİM ve A101 marketleri başvuruda bulunmuştu. Habertürk’ün haberine göre BİM ve A101’in başvuruları kabul edildi.

ESK’nin belirlediği doğrultuda kıymanın kilosu 29, kuşbaşı da 31 liradan satılacak. Marketler, ürünleri 0,5 kilogramlık ambalajlarda satacak. Ürünler şoklanmış, donmuş şekilde değil taze olarak raflarda yerini alacak.

Aynı zamanda tüm şubelerinde ve Türkiye’nin 81 ilinde bu ürünü satmaya taahhüt edecekler. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren reyonlarında başka kıyma ve kuşbaşı ürün bulunduramayacaklar.

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