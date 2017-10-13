Bakan Fakıbaba: Fakirimiz de et yiyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, besicilerin “Bizim kaygılarımız giderilecek mi” sorusuna, "Fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 liraya eti hakikaten fakir fukara yiyemiyor" yanıtını verdi.

Bakan Fakıbaba, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci Fakıbaba’ya, “Üreticinin, ‘Kesimimiz azaldı, sonumuzun nereye gittiğini bilemiyoruz. Bizim kaygılarımız giderilecek mi?’ gibi soruları var. Buna yanıtınız ne olacak?” diye sordu.

Fakıbaba, “Bizim amacımız gerçekten üreticinin mutlu olması. Üretimimizi koruyacağız, bir taraftan sanayiciyi de koruyacağız. Ama et yeme hakkı olan 80 milyon insanın da bizde vebali var, onu da koruyacağız. 50 lira bir eti hakikatten fakir fukara yiyemiyor. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu yaparken de biz üreticiye saygı duyuyoruz” dedi.