'Uçurumun Kıyısında Türkiye' belgeseli gösterimine polis engeli

Ankara'da İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği'ne bağlı İTÜ Evi'nde gerçekleştirilmesi planlanan belgesel gösterimi ve panel polis tarafından engellendi.

Etkinlikte İmre Azem'in yönetmenliğini yaptığı "Uçurumun Kıyısında Türkiye" belgesinin gösterimi ve Nejla Kurul'un moderatörlüğünde Acun Karadağ, Gülşah Öztürk, Sinan Ok ve Zeynep Eyiol Yerli'nin konuşmacı olarak katılacağı "OHAL ve Sokakta Siyaset" paneli yapılması planlanıyordu.

“Başınız belaya girer”

Saat 18.00'da başlayacak etkinlik öncesinde salona gelen polis ekipleri, İTÜ Evi yetkililerini, "Bu etkinlik gerçekleştirilirse başınız belaya girer" dediği öne sürüldü. Olayın ardından İTÜ Evi yetkilileri tarafından etkinlik iptal edildi.

Etkinlik katılımcıları, İleri Haber’e yaptığı değerlendirmede "Artık salonlara bile müsaade edilmiyor. Sokaktan başka hareket edecek alanımız yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki demokrasi mücadelelerinin anlatıldığı, 'Uçurumun Kıyısında Türkiye' adlı belgeseli 15 Temmuz sonrası yaşanan olağanüstü hâl (OHAL) sürecine ve 16 Nisan'da yapılan referanduma odaklanılıyor.

Belgeselde, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat; Türkiye’deki basın özgürlüğüne dair verilen mücadeleleri, kanun hükmünde kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edilen ilk akademisyenlerden Mimar Gül Köksal; ihraç edilen akademisyenleri, Beyoğlu Kent Savunması Aktivisti Deniz Özgür, 16 Nisan Referandumunda “Hayır”a dair nasıl örgütlendiklerini, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ise Gezi eylemleri bu yana verilen mücadeleri kendi gündelik hayatlarından örnekler ile anlatıyor.

