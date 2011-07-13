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Politika

ÜÇÜNCÜ PERSONEL "YARDIMCI PERSONEL" OLACAK  TBMM (A.A)

13 Temmuz 2011 18:38

-ÜÇÜNCÜ PERSONEL "YARDIMCI PERSONEL" OLACAK  TBMM (A.A) - 13.07.2011 - Milletvekillerine, 23. Dönem'de hak tanınan üçüncü personel ''yardımcı personel'' olarak istihdam edilecek.  TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı.  Alınan bilgiye göre, toplantıda, milletvekillerinin üçüncü personelin niteliği ele alındı.  Milletvekillerine geçen dönem hak tanınan üçüncü personelin ''yardımcı personel'' olarak istihdam edilmesine karar verildi. Toplantıda bu personelin üniversite mezunu olması gündeme geldi ancak ''en az lise mezunu'' olması kararlaştırıldı. Bu personel, milletvekillerine, TBMM'nin yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim tarihinden itibaren hizmet verecek. Üçüncü personelin maaşı konusunda TBMM Başkanlığı yetkili olacak.  TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ise üç olan sekreter sayısını ikiye düşürülmesiyle, üçüncü personeli kulLanma hakkına sahip olacak. Bakanlar Kurulu üyeleri ve Komisyon Bakanlarına üçüncü yardımcı personel tahsis edilmeyecek.  Öte yandan, toplantıda, TBMM Başkanlık Divanı sayısının 17'den 18'e çıkması nedeniyle yaşanan oda sıkıntısı da gündeme geldi. CHP Denizli Milletvekili ve İdare Amiri Adnan Keskin, kendisine ve diğer 2 CHP'li katip üyeye düşen odaların AK Parti'li üyeler tarafından kullanıldığını belirterek, kendilerine oda tahsisinin yapılmasını istedi.

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