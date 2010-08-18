Üçüncü köprü inşaatına sanatçılar da tepkili

T24 - İstanbul’da yapılması planlanan üçüncü köprüyü durdurmak amacıyla Yeşiller Partisi’nin başlattığı “İstanbul’un 2 milyon ağacı için 2 milyon İstanbullu” kampanyasına Aylin Aslım, Mehmet Ali Alabora, Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları ve Atiye de destek verdi.

Yeşiller Partisi tarafından organize edilen ve 2 Ekim’de en az 2 milyon İstanbullu'nun ellerinde mumları ile sahilde toplanmasını amaçlayan kampanya ile 3. köprü projesinin durdurulması talep edilecek.



Kampanyanın koordinatörü Serkan Köybaşı, tüm İstanbulluları 2 Eylül’de sahillere çıkmalarını isterken, 3. köprünün yapılmasına neden karşı çıktılarını şöyle açıkladı:



“Istanbul'un nüfusu hızla artacak. Köprü güzergâhı ve ara yolların çevresi bir çekim alanı haline gelecek ve orman alanları işgal edilecek. Hatırlayın, 2. köprüden sonra 300 bin nüfuslu Sultanbeyli ilçesi oluştu. Daha çok araç trafiğe çıkacak, trafik sorunu çözülemeyecek. Belgrad Ormanı'nın karbon tutma kapasitesi azalacak, ortasından geçecek karayolu nedeniyle yangın riski artacak. Ormanın toz tutma oranı azalacağı için hakim kuzey rüzgârlarıyla taşınacak tozlarla İstanbul'un hava kalitesi düşecek. Araçların yaratacagı gürültü nedeniyle ormanda yaşayan hayvanlar da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalacak. Köprü inşaatı İstanbul'a su sağlayan su havzalarına da zarar verecek, musluktan akan suyun kalitesi düşecek.





Üçüncü köprüye alternatifler var

Üçüncü köprünün trafik problemini çözmeyeceği gibi daha çok aracın trafiğe çıkmasını teşvik edeceğini ileri süren Köybaşı, trafik sorununa gerçekten çare olabilecek alternatiflere odaklanmak gerektiğini belirtti. Köybaşı, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri tarafından önerilen diğer alternatifler olduğunu da dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Marmaray projesinin fizibilite raporunda projenin tamamlanmasından sonra 3. köprüye gerek kalmayacağı belirtiliyor. Yine aynı şekilde BogazRay ve birinci köprünün yıkılıp iki katlı bir sistemin inşa edilmesi gibi çözüm alternatifleri de mevcut.”





2020’de 8. köprüyü yapmak gerek

Çözümün köprü yapıp araç sahipliğini teşvik etmek değil toplu taşımayı özendirecek projeler yapmak olduğunu belirten Köybaşı, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de araç sahibi olanların sayısı her sene yüzde 16 artıyor. Buradan hareketle kabaca yeni araç sahiplerinin yüzde 7'sinin köprü geçişini kullanacağını düşünürsek şu ortaya çıkıyor: Köprülerden geçiş 2000 yılında 130 milyon olduğuna göre 2020 yılında 530 milyon olacak. Bir köprünün yılda 65 milyonluk bir araç kapasitesi olduğuna göre 2020 yılında ihtiyacımız olan köprü sayısı 8 olacak” dedi.





Kim neden itiraz ediyor?

Karayolları eski Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu da, “Bu projeyle İstanbul içindeki trafiğe çözüm bulunması mümkün değil, çünkü proje 60 km kuzeyden geçiyor. Kimse eve ya da işe gitmek için 60 km fazladan yol gitmez. Köprü projesinin gerekçesi olarak sunulan transit TIR geçişleri İstanbul trafiğinin yalnızca yüzde 1-2'sine denk geliyor. Onlar da Marmaray benzeri bir sistemle az maliyetli şekilde taşınabilir” şeklinde konuştu.



Marmaray gibi bir sistemin 1 milyar dolara kurulabileceğini söyleyen Prof. Dr. Semih Tezcan: "4 milyon tırın birinci ve ikinci köprülere getirdiği yükü ortadan kaldırmak için 70 milyon araç geçiş kapasiteli bir köprüyü 6 milyar dolara mal ederek yapacaklar” şeklinde konuştu.



Kim ne öneriyor?



BoğazRay: Prof.Dr. Semih Tezcan, 4. Levent-Söğütlüçeşme arasında yapılacak BogazRay’ın sadece iki istasyonu olan bir raylı sistem inşa edilmesini öneriyor. Bu şekilde günde 1 milyondan fazla insan taşınacak ve bu iki merkez arasındaki yolculuk süresi 10 dakikaya inecek.



Birinci köprü yerine iki katlı 1. köprü: TEMA Vakfı avukatı Ömer Aykul ise çözüm olarak ‘Birinci köprüyü yıkın, yerine iki katlı, altında tren yolu olan, üstte dörder şeritli yol bulunan bir sistem yapın’ önerisinde bulundu.



Yüzer viyadük: Diğer bir alternatifse MHP'nin eski İstanbul Büyükşehir Belediye baksan adayı mimar Ahmet Vefik Alp'in geliştirdiği Yeşilköy-Pendik arası yüzer viyadük projesi. İTÜ ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından testleri yapıldı ve geçer not aldı.